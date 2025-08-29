Orvosmeteo: hőségre és zivatarokra is készülnünk kell

A nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti a napfényt. Nyugaton pedig a változó vastagságú felhőzet zavarhatja meg időnként a napsütést, néhol csapadék sem kizárt. Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, és nő a csapadék kialakulási esélye is – főként a Nyugat-Dunántúlon kell záporra, zivatarra készülni.

Hőségre és zivatarokra is készülnünk kell ma. Fotó: Getty Images

Többfelé megélénkül, olykor meg is erősödhet a délies szél. A zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak. A legmelegebb délutáni órákban 32 és 37 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 18 és 28 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma az északkeleti országrész kivételével nagy területen 25 fok felett, a középső országrészben és a Dél-Alföldön pedig 27 fok felett alakul a napi középhőmérséklet. Kora délelőttig a Dunántúlon alacsony a kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség valószínűsége. Estétől a Dunántúlon, késő estétől pedig a középső országrészben is kialakulhatnak zivatarok, amelyekhez viharos szél, intenzív csapadék és kisebb méretű jég is társulhat. A nyugati, délnyugati határ közelében egy-egy intenzívebb zivatarra is van esély az esti, késő esti órákban.

2,2 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 29-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 2,2 Celsius-fokot 1980-ban jegyezték fel Szécsény településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1992-ben mért eredmény tartja, amikor 38,8 fokot mutattak a hőmérők Komáromban.

Panaszokat hoz a meleg levegő

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint a szombati hidegfront előtt ma nagyon meleg levegő áramlik a Kárpát-medencébe. A melegfrontra érzékenyek kellemetlen tüneteket tapasztalhatnak. A légnyomás csökken.