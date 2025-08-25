Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+8° +24°
Nincs front

Orvosmeteo: szinte egész héten nem lesz front, visszatérhet a kánikula is

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Erősen felhős időszakokat és egy-egy záport is tartogat a hétfő. A frontérzékenyeknek azonban jó hírünk van: ez a hetük nyugodtabban telhet.

A nyugat felől érkezett vastagabb felhőzet napközben hétfőn felszakadozik, gomolyosodik. Közben máshol is képződnek gomolyfelhők, amelyek szétterülnek, így helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen záporeső sem kizárt. Estére viszont már csökkenni kezd a felhőzet.

narancssárga pulóvert és napszemüveget viselő mosolygós nő a szabadban
A frontérzékenyeknek végre lehet egy nyugodtabb hetük. Fotó: Getty Images

A legmelegebb délutáni órákban 21 és 27 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 9 és 17 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. Így jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.

1,5 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 25-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 1,5 Celsius-fokot 1980-ban jegyezték fel Nagykanizsa. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2011-ben mért eredmény tartja, amikor 39,2 fokot mutattak a hőmérők Baján.

Ez is érdekelhet

Szinte egész héten nem lesz front

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint szombaton érkezik majd a következő front. Addig fokozatosan melegszik az idő, és a kánikula is visszatér. A légnyomás csökken.

Kvíz: ismered a szexuális úton terjedő betegségeket? – Fontos téma, teszteld a tudásod!

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

fronthatás időjárás időjárás-jelentés orvosmeteorológia hétfő frontmentes idő orvosmeteo

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +24 °C
Minimum: +8 °C

A többórás napsütés mellett gomolyfelhők képződnek, amelyek szétterülnek, így helyenként délután is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen nem kizárt záporeső. Estétől csökken a felhőzet. A nyugati szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 21 és 27 fok között valószínű. Késő estére 9 és 17 fok közé hűl le a levegő. Szombaton érkezik majd a következő front.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra