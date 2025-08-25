Orvosmeteo: szinte egész héten nem lesz front, visszatérhet a kánikula is

A nyugat felől érkezett vastagabb felhőzet napközben hétfőn felszakadozik, gomolyosodik. Közben máshol is képződnek gomolyfelhők, amelyek szétterülnek, így helyenként továbbra is előfordulhatnak erősen felhős időszakok. Északkeleten egy-egy helyen záporeső sem kizárt. Estére viszont már csökkenni kezd a felhőzet.

A frontérzékenyeknek végre lehet egy nyugodtabb hetük. Fotó: Getty Images

A legmelegebb délutáni órákban 21 és 27 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Hajnalban pedig 9 és 17 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. Így jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.

1,5 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 25-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 1,5 Celsius-fokot 1980-ban jegyezték fel Nagykanizsa. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 2011-ben mért eredmény tartja, amikor 39,2 fokot mutattak a hőmérők Baján.

Szinte egész héten nem lesz front

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint szombaton érkezik majd a következő front. Addig fokozatosan melegszik az idő, és a kánikula is visszatér. A légnyomás csökken.