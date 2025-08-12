Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Orvosmeteo: még élvezhetjük egy ideig a frontmentes időszakot

Perl Kitti
Szerző Perl Kitti

Többnyire felhőtlen napot ígér a kedd, de a szél néhol megélénkülhet. Egy ideig viszont még élvezhetjük a frontmentes időszakot.

Kedden szinte zavartalanul napos, száraz idő várható. Az északnyugati és középső országrészben lévő felhőzet is fokozatosan feloszlik majd.

két kislány vadvirágot szed egy réten
Még várat magára a következő fronthatás. Fotó: Getty Images

Helyenként megélénkülhet a keleties szél. A legmelegebb délutáni órákban 39 és 34 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Késő estére pedig 16 és 26 fok közé hűl a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint ma nem várható veszélyes időjárási jelenség. Ezért jelenleg nincs érvényben sem vészjelzés, sem riasztás.

4,5 fokot is mértek már ezen a napon

Az augusztus 12-én valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, 4,5 Celsius-fokot 2016-ban jegyezték fel Murakeresztúr és Tésa településeken. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1921-ban mért eredmény tartja, amikor 39,8 fokot mutattak a hőmérők Túrkevén.

Élvezzük ki a frontmentes időszakot!

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint fronthatás ma nem terheli a szervezetünket. Az UV-sugárzás azonban továbbra is jelentős, ügyeljünk a megfelelő fényvédelemre!

Derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható. A keleties szél helyenként megélénkülhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között várható. Késő estére 16 és 26 fok közé csökken a hőmérséklet. Jövő hét elejéig nem kell újabb fronthatástól tartani.

