Orvosmeteo: eső és hó érkezik a hét végére

Egy mediterrán ciklon nyomában száraz levegő áramlik be nyugat felől az országba. Ennek köszönhetően a Dunántúl északnyugati és nyugati felében sok napsütésre van ma kilátás. Másutt viszont csupán rövidebb időre süthet ki a nap, és határozottabban majd naplementét követően csökkenhet a felhőzet. Számottevő csapadék nem valószínű, de helyenként szitálás, gyenge eső előfordulhat. A magasabban fekvő helyeken havas eső, hószállingózás sem kizárt – írja előrejelzésében a Kiderül, a Startlap meteorológiai oldala. A legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 7 fok között alakul, majd késő estére mínusz 3 és plusz 3 fok közé hűl vissza a levegő.

Az orvosmeteorológiai helyzetben egyelőre nem érvényesül fronthatás. Mindazonáltal az elmúlt napok nyugodt, csendes időjárása következtében a nagyvárosok és az ipari területek környékén mostanra jelentősen megnövekedett a levegő szállópor-koncentrációja. A romló levegőminőség sokaknál légzőszervi panaszokat, például köhögést, légúti irritációt válthat ki. Emellett a hideg, párás időben számolni kell a megfázás fokozott kockázatával is. Éppen ezért fontos a kellően meleg öltözet, az alapvető higiéniai szabályok betartása, illetve zsúfolt helyeken, tömegközlekedési eszközökön érdemes megfontolni a maszkviselést.

Ami a folytatást illeti, pénteken nyugat felől vastag felhősáv húzódik az ország fölé. Legfeljebb rövid időre süthet ki így a nap, majd már délelőtt is jelentkezhet néhol gyenge vegyes halmazállapotú csapadék. A déli óráktól aztán északnyugat felől csapadéksáv érkezik, amelyből többfelé várható elsősorban eső, de az északi tájakon havas eső, a magasabban fekvő helyeken havazás is előfordulhat. Sokfelé megélénkül, északnyugaton meg is erősödik a déli, délnyugati szél. A nappali csúcshőmérséklet 1 és 7 fok között várható.

