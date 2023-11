Orvosmeteo: érkezik a havazás

Országszerte ködös, nyirkos lesz a vasárnap, a Kiderül előrejelzése szerint a magasabban fekvő területeken hó is hullhat. Egy melegfronti hatás következtében sokaknál kellemetlen tünetek erősödhetnek fel.

Napközben többnyire erősen felhős vagy borult idő várható. Délutántól nyugat felől szakadozik, csökken a felhőzet, majd ott gomolyfelhők képződnek. Elszórtan várható eső, zápor. Reggel a Dunántúlon, északon, északkeleten változó halmazállapotú csapadék is előfordulhat, a magasabban fekvő helyeken havazás, illetve átmeneti gyenge ónos eső is lehet. Legkisebb eséllyel a délkeleti részeken fordulhat elő csapadék. A délire forduló szél csak néhol élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 11 fok között valószínű, de északkeleten ennél néhány fokkal hidegebb lesz. Késő este -1 és +7 fok közé csökken a hőmérséklet.

Melegfront is sokaknál okozhat ma kellemetlenséget. Fotó: Getty Images

A meteorológiai előrejelzés szerint napközben melegfronti hatás dominál majd. A légmozgás átmenetileg csillapodik, és az ország nagyobb része felett is megnövekszik a felhőzet. A fronthatás sokak éjszakai pihenését megzavarhatja, ami miatt indokolatlan fáradtság léphet fel. A fagyos hajnalokon az ízületi fájdalmak is felerősödhetnek, ajánlott a sajgó ízületeket melegen tartani. Fejfájás, migrén is jelentkezhet napközben.