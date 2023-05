Orvosmeteo: a párás levegő okozhat panaszokat

Országszerte záporokra, zivatarokra számíthatunk szerdán a Kiderül előrejelzése szerint. A hőmérséklet napközben a 24 fokot is elérheti, a fülledtség viszont sokak számára kellemetlen lehet.

Záporok csaphatnak le országszerte

Szerdán napközben többnyire borult lesz az ég. Eső, zápor elsősorban az ország északnyugati felében valószínű, majd délután már középen és délkeleten is kialakulhatnak záporos, zivataros gócok. A szél helyenként viharossá erősödhet fel, főleg a Nyugat-Dunántúlon és az északkeleti harmadban erősödhet fel. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tartósan borult részeken 14, 20, az Alföldön 20 és 24 fok között alakul. Késő estére 11 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet.

Borús, csapadékos időre számíthatunk szerdán. Fotó: Getty Images

Az elmúlt napokban tapasztalt kettősfront hatásai továbbra is érezhetőek lesznek, ami miatt sokaknál jelentkezhet fejfájás, illetve ízületi panaszok, utóbbiak leginkább a reggeli órákban. A párás idő a légzőszervi megbetegedéssel küzdők tüneteit is felerősítheti. A viharossá erősödő szél ronthat a hőérzetünkön, hűvösebbnek érezhetjük a levegőt a ténylegesnél - az enyhe idő ellenére is javasolt a réteges öltözködés.

