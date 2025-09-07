Orvosmeteo: napokig kitart még a nyárias idő

Kitart a nyárias idő vasárnap is, a Kiderül előrejelzése szerint 30 fok felé is felkúszhat a hőmérő higanyszála. A gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk. Záporok, zivatarok a délutáni, kora esti órákban fordulhatnak elő az ország északkeleti, keleti harmadán. Az északias szél nagyrészt mérsékelt marad, mindössze a Zemplén tágabb környezetében kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 31 fok között várható, az Alföldön lesz a legmelegebb. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

Napközben enyhe hidegfronti hatás dominál, ami a hőmérsékletet nem nyomja ugyan le, de az időjárás változásaira érzékenyek számára okozhat kellemetlenségeket. Felerősödhetnek a migrénes és görcsös panaszok is napközben. Az allergiások panaszai sem enyhülnek, a parlagfű pollenkoncentrációja országosan nagyon magas, az Alföldön és a főváros környékén extrém magas koncentráció is előfordulhat.