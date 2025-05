Orvosmeteo: a fél ország felett kiderül az ég

A Dunántúlon gomolyfelhős, napos idő lesz. Délelőtt a Duna-Tisza közén, délutántól a Tiszántúlon is felszakadozik, csökken a felhőzet, és általában több órára kisüt a nap, a keleti határvidéken azonban estig borult marad az ég. A délelőtt folyamán az északkeleti határnál is megszűnik az eső, a gomolyfelhőkből már csak futó zápor lehet. Az északi szél többfelé megélénkül, a Bodrogközben erős széllökés is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 és 19 fok között várható, északkeleten lesz hűvösebb – áll a Kiderül előrejelzésében.

Az ország nyugati felében ma már nem fog esni. Fotó: Getty Images

A lehűlés megviseli a szervezetet, de már nem kell sokáig elviselni az őszies időt, hétfőn ugyanis melegfront érkezik. Addig tehát fronthatásra sem kell számítani. A pázsitfűfélék pollenkoncentrációja országosan a közepes - magas tartományban alakulhat. A légnyomás nem változik.