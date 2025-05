Fagyos reggelre ébredtek a szabolcsiak, rekordhideget mértek

Napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel, az északkeleti tájakon helyenként azonban zárt is lehet a felhőzet, ott délután néhol záporeső is előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet főként az északkeleti harmadban időnként élénk lökések kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között alakul. Késő estére 7 és 14 fok közé hűl le a levegő. Szombat éjszaka egy hidegfront érkezik, ami néhány fokos lehűlést hoz majd, illetve az időjárás is változékonyabbra fordul a hatására.