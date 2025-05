Orvosmeteo: melegszik az idő, de a zivatarok maradnak

Kedden az északkeleti megyékben előfordulhat egy-egy zápor. Délután viszont délnyugat felől fokozatosan nő az esély zápor és zivatar kialakulására.

Ma a nyugati országrészben érezhető fronthatás. Fotó: Getty Images

Ismét megélénkül az északnyugati szél, főként a középső országrészben. A legmelegebb délutáni órákban 18 és 25 Celsius-fok körüli értékeket mérhetünk. Az északkeleti határnál lesz hűvösebb, míg a délnyugati tájakon melegebb idő. Késő estére pedig 10 és 17 fok közé hűl le a levegő – olvasható a Kiderül előrejelzésében.

A tájékoztatás szerint kedd délutánig a kritériumokat elérő veszélyes időjárási jelenség nem várható. Délután délnyugaton labilizálódik a légkör, zivatarok kialakulására számíthatunk. Helyenként felhőszakadás, kisebb méretű jég és viharos széllökés is lehet. Estétől a labilis zóna beljebb araszol az országba, és a Dunántúl délnyugati felén, majd az éjféli óráktól már esetleg a Dél-Alföldön is előfordulhatnak zivatarok – kezdetben még akár felhőszakadás is.

-2,4 fokot is mértek már ezen a napon

A május 20-án valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet, -2,4 Celsius-fokot 1952-b2n jegyezték fel Putnok településen. A csúcshőmérséklet napi rekordját pedig egy 1979-ben mért eredmény tartja, amikor 34 fokot mutattak a hőmérők Örkény térségében.

Kettős front kínozhat minket

Az orvosmeteorológiai előrejelzés szerint ma a nyugati országrészben érezhető fronthatás. A légkörben zajló több fokos melegedés miatt olyan időjárás-változások lehetnek, amelyek igencsak megterhelhetik az arra érzékenyek szervezetét. Gyakori lehet a fejfájás és a teljesítőképesség csökkenése.

A sok eső kimosta a virágport a levegőből, így a következő napokban az allergiásoknak nem kell jelentősebb panaszokra számítaniuk. A légnyomás csökken.