Herpeszes vagyok: ez befolyásolhatja a terhességet?

A kellemetlen bőrelváltozást okozó herpeszvírust az emberek körülbelül 80 százaléka hordozza, az első fertőzésen pedig a legtöbben általában már kisgyermekkorban átesnek. És bár rendkívül magas az átfertőzöttségi arány, adatok szerint a vírust hordozók csupán 20 százalékánál jelentkeznek a fertőzés okozta tünetek.

De akár jelentkeztek nálunk a tünetek, akár nem, ha egyszer már megfertőződtünk, az életünk végéig hordozni fogjuk a vírust. Az első fertőzés, vagy más néven a primer megbetegedés után ugyanis a vírusok elbújnak oda, ahova az immunrendszerünk már nem ér el: az idegdúcoknál húzódnak meg, és lappangva várnak, míg a szervezetünk újra le nem gyengül. Ekkor az idegpályák mentén visszavándorolnak a fertőződés helyére, ahol ismét előidézik a tüneteket.

A herpeszvírus-fertőzés bizonyos esetekben veszélyes lehet a babára. Fotó: iStock

A herpeszt okozó herpes simplex vírusnak (HSV) mai tudásunk szerint nyolc olyan alcsoportja létezik, amely emberben betegséget okozhat. A két leggyakoribb típusa a herpes labialis (HSV-1), és a herpes genitalis (HSV-2). Míg az előbbi, a herpes labialis többnyire az ajkakon jelenik meg, addig a herpes genitalis a nemi szerveken okoz kellemetlen tüneteket.

Jó hír, hogy a herpesz kórokozóját a szervezet védelmi rendszere általában néhány nap alatt legyőzi, aminek hatására a vírus ismét visszahúzódik az idegdúcokba és a fájdalmas tünetek elmúlnak. De vajon mi történik akkor, ha valaki babavárás alatt fertőződik meg a vírussal? Veszélyeztetheti a magzat egészségét? A válasz: igen is, meg nem is.

Herpesz terhesség alatt

A herpeszfertőzés az újszülötteknél igen veszélyes lehet, akár halállal is járhat, éppen ezért rendkívül fontos, hogy megtegyük a szükséges óvintézkedéseket. Mindenekelőtt azonban nem árt tisztázni, melyik herpesztípus ártalmatlan, és melyik lehet ártalmas a babára.

A szájon megjelenő herpes labialis nem veszélyes a magzatra, bajt csak a nemi herpesz okozhat – az is csak akkor, ha a herpesz első alkalommal alakult ki az anyánál, tehát ha primér megbetegedésről van szó. A helyzet akkor a legrosszabb, ha a nő a terhessége első harmadában fertőződik meg első ízben (primér megbetegedés) a nemi herpesz vírusával, a fertőzés ugyanis ilyenkor gyakran vetélést vagy fejlődési rendellenességet okoz. Ha azonban a terhes nőnek korábban volt már herpesze, akkor a szervezete által termelt ellenanyagok megvédik a magzatot.

Ha az anyának primér fertőzése van, vagy ha a szülés környékén újra fellángol a szervezetében már jelen lévő herpesz, akkor nagy valószínűséggel a babát császármetszéssel kell majd a világra hozni, így ugyanis elkerülhető, hogy a magzat megfertőződjön a szülőcsatornában megtelepedett aktív hólyagoktól. Mivel a probléma súlyosságának mérlegelése szakértői feladat, rendkívül fontos, hogy mindenképpen informáljuk orvosunkat arról, ha hajlamosak vagyunk a fertőzés kiújulására, illetve ha primér megbetegedés a terhesség alatt jött létre.

Nem tudom, hogy hordozom-e a vírust, mit tehetek?

Komoly veszélyt tehát a terhesség alatti primér megbetegedés jelent, éppen ezért nem árt, ha a leendő édesanya tisztában van azzal, hogy korábban átesett-e már a fertőzésen. Ennek kiderítésére szolgál az önköltségesen már idehaza is elérhető úgynevezett TORCH laborvizsgálati csomag. Ennek elvégzésével kimutathatók azok a kórokozók (köztük a herpesz vírusa is), amelyek a várandósság alatt károsíthatják a magzatot. A vizsgálattal tehát az is kideríthető, hogy az érintett – akár tudta nélkül – átesett-e már korábban a herpeszfertőzésen.