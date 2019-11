Újabb érv, miért mozogjunk napi 30 percet

A jóga a lelki bajokat is gyógyítja - részletek itt!

Kutatók korábban is felhívták már a figyelmünket a rendszeres sport áldásos hatásaira, így arra is, hogy a mozgás milyen hatékony "csodaszer" lehet a depresszió ellen. Egy friss átfogó kutatás eredményei is ezt támasztják alá. A Harvard Egyetem tudósai ugyanis azt állítják, hogy heti 4 óra sportolással akár 17 százalékkal csökkenhet a depresszió kialakulásának kockázata - napi fél óra mozgással tehát mindannyian sokat tehetünk mentális egészségünk megőrzéséért. Ráadásul nincs szükség kemény kardiózásra és edzőtermi tevékenységre sem: sokak kedvenc mozgásformái, a tánc és a jóga legalább olyan hatékonyak a depresszió elkerülésére.

A rendszeres jógázás segíthet megőrizni mentális egészségünket. Fotó: iStock

A sport kevésbé ismert előnye

A tudósok mintegy 8 ezer ember adatait használták fel tudományos munkájukhoz. A kutatóprogramban való részvételhez az alanyok kitöltöttek egy kérdőívet is - ebben életmódjukkal, szokásaikkal és edzettségi szintjükkel kapcsolatos kérdésekre is válaszoltak. Aztán a tudósok két éven át követték a résztvevők egészségi állapotának változásait és kiszűrték a depresszióban szenvedőket - írja a Daily Mail.

A kutatók azt is vizsgálták, hogy a gének alapján mely alanyok hajlamosabbak a mentális betegségre. Arra az eredményre jutottak, hogy a rizikócsoportba tartozó embereknél átlagosan 20 százalékkal magasabb volt a depresszió kialakulásának valószínűsége - a rendszeres sporttal azonban 12 százalékkal csökkenteni tudták a betegség kockázatát.

A depresszió így előzhető meg

Világszerte mintegy 100 millió ember szenved depresszióban. A sport azonban ugyanolyan jó gyógymód a számukra, mint a antidepresszánsok. Rövidtávon azért, mert hozzájárul a boldogsághormon - vagyis az endorfin - termeléséhez, hosszabb távon pedig, mert olyan fehérjék keletkezését segíti elő, amelyek javítják az agyi funkciókat és a hangulatot - magyarázta Dr. Michael Craig Miller, a Harvard egyik adjunktusa. A friss eredmények szerint egyébként a tánc 16, az alacsony intenzitású edzések 14, a futás 13, a séta pedig 11 százalékkal csökkenti a depresszió kialakulásának kockázatát.