Komoly betegséget jelezhet a járásunk

Az egészséges ember számára a járás a legtermészetesebb mozgásforma, melynek mechanikáját évezredek alatt tökéletesítette az evolúció. Egy-egy lépés megtételéhez izomzatunk, idegrendszerünk és vázrendszerünk összehangolt munkája szükséges. Bizonyos betegségek azonban gátolják ennek a mechanizmusnak az olajozott működését, ami a járásunkban is tetten érhető. Az alábbi jelekre érdemes figyelni, hiszen betegségeket jelezhetnek!

Rövid lépések

Ha a lépések rövidebbek az átlagosnál, akkor ez térd, illetve csípőproblémákra utalhat. Mikor teszünk egy lépést előre, térdünk kiegyenesedik - ha ez fájdalmas és nehezünkre esik, akkor ízületi problémát jelezhet. Ezek a problémák egészségtelen testtartással is járnak, így a későbbiekben hátfájdalmakat okozhatnak.

Sántítás

Több ok miatt is húzhatjuk az egyik lábunkat, ezek közül a leggyakoribb a térdben kialakuló ízületi gyulladás. A fájdalmas gyulladás miatt a beteg nem tudja az egyik lábát terhelni, emiatt járása bizonytalanná válhat, és könnyen el is eshet.

Járásunk az egészségünkről is árulkodik

Alig mozognak a karok

Járásunk során nemcsak a lábaink izmait használjuk, de a felsőtest izomcsoportjai is dolgoznak. Séta közben a karral ellentétes láb azzal párhuzamosan lendül előre: ha ez mégsem vagy csak nagyon kis mértékben történik meg, akkor gerincproblémákra - például gerincsérvre - utalhat.

Erőteljes lépések

A gyerekekre már az óvodában is rászólnak, ha nagyon odacsapják a lábukat járáskor, ez a rossz berögződés ugyanis később komoly mozgásszervi problémák kialakulását eredményezheti. Előfordulhat azonban, hogy más, már kialakult betegséget jeleznek ezek az erőteljes lépések, például izomdisztrófiát vagy valamilyen hátproblémát. Emellett a szklerózis multiplex egyik első tünetei is lehetnek a megszokottól eltérő, teli talpra érkező lépések.

Dőlt testtartás

Ha azt tapasztaljuk, hogy a megfigyelt egyén nehezen tudja megőrizni az egyensúlyát, és járás közben egész testtel jobbra vagy balra billen el, akkor nem kell feltétlenül azt alkohol hatására gondolni. Sokszor valamilyen fejet ért sérülés áll a hátterében, ami például enyhébb agyrázkódással járt. Erre utalhat az is, ha a lépcsőzés szédülést okoz.

Csigatempó

A lelki eredetű betegségek a mozgásban is megmutatkoznak: a depresszióban szenvedő emberek komótos, rövid léptekkel közlekednek, fejüket kissé előredöntve és függőlegesen mozgatva. Ha mellettük haladunk, beszédbe elegyedünk velük, és gyorsítunk kicsit a tempón, akkor őt is gyorsabb mozgásra ösztökéljük. Kutatások igazolták, hogy mindez a hangulatukat is pozitívan befolyásolja.

Merev lábtartás

Merev lábtartással jellemzően azok közlekednek, akiknek a vádlija a kelleténél jobban befeszül. Ez főként a magassarkúban járó nőknek okoz gondot, illetve azoknak, akik sportolás után nem nyújtanak le kellően. A befeszült vádli a lépéseinket is merevebbé teszi, ami a térd és a boka sérüléséhez vezethet.

Forrás: Brightside