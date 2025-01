Csak így lehet igazán sikeres az edzés és az életmódváltás

A sportolók teljesítményének optimalizálása és a csúcsteljesítmény elérése jóval túlmutat a megfelelő edzésmunkán, a kiegyensúlyozott táplálkozáson és a pihentető alváson. Ez egy rendkívül összetett folyamat, amelynek finomhangolásához ma már a legmodernebb módszerek állnak rendelkezésre. A siker kulcsa, hogy ezeket a sportolókkal együttműködő edzők, dietetikusok és sportszakemberek is megismerjék és alkalmazzák – ennek elősegítésére jött létre a SYNLAB Akadémia.

A sportdiagnosztika korszerű eszközei nem csak az élsportban jelentenek versenyelőnyt. Fotó: Getty Images

Kiderülhet a sikertelen életmódváltás oka

A sportdiagnosztika korszerű eszközei nemcsak az élsportban jelentenek versenyelőnyt, hanem az életmódváltás és a szabadidős sport területén is áttörést hozhatnak. A diagnosztika ugyanis képes feltárni a sikertelen életmódváltás mögötti rejtett okokat. Emellett hozzájárulhat a diéták hatékonyságának növeléséhez, valamint segíthet az egyéni adottságokhoz leginkább illeszkedő mozgásformák megtalálásában is. Ez az adatalapú megközelítés nemcsak az egészségmegőrzés és a prevenció, hanem a személyes életmódcélok elérésének is kulcsfontosságú eszköze lehet.

Az Akadémia átfogó tudást nyújt a táplálkozástudomány, a sportteljesítmény-fokozás és az egészségmegőrzés területén, közérthető, mégis szakmailag igényes formában. A kurzusok bemutatják a legfontosabb laboratóriumi vizsgálatokat, mint például a vitaminok, nyomelemek, anyagcsere, sportgenetika és a bélflóra elemzése. Az anyag célja, hogy segítsen megérteni, hogyan befolyásolják ezek a tényezők az egészséget és a teljesítményt”

– magyarázta Szász Máté biológus, a SYNLAB Sport és Prevenciós Diagnosztika szakmai igazgatója.

Tudomány és szaktudás a sportdiagnosztika szolgálatában

A kurzusok olyan témákkal foglalkoznak, mint a táplálkozás, a laborvizsgálati módszerek, a genetikai kutatások, valamint a sportteljesítményre ható élettani folyamatok. Az előadások első sorban a sportolók felkészítésében segédkező dietetikusoknak, sporttudományi szakembereknek szól, de a téma iránt érdeklődők is megismerhetik belőle a labordiagnosztika nyelvét, a laborparaméterek értékelésének folyamatát, calamint a sportgenetikai és a mikrobiom-vizsgálatok módszertanát.

Jelenleg 1267 percnyi videóanyag és 21 kurzus érhető el a SYNLAB Akadémia online platformján. Az előadások közérthetően és a legfrissebb tudományos ismeretekre alapozva készültek. Cél, hogy minden résztvevő olyan gyakorlati tudást kapjon, amely azonnal alkalmazható az életminőség javítása érdekében. Az oktatási tartalmak között egyebek mellett az alábbi témák is szerepelnek:

a bélmikrobiom és az emésztőrendszer vizsgálati módszerei; a szénhidrát- és zsíranyagcsere, valamint a fehérje-anyagcsere sportdiagnosztikai vizsgálata;

a hidratáció és a koffeinmetabolizmus hatásai a sportteljesítményre; a pajzsmirigy működésének élettani alapjai és a hozzá kapcsolódó dietoterápiás lehetőségek.