COVID-19: mikor mozoghatnak újra a gyógyultak?

A sportszakmai szervezetek ajánlásai nem jutnak el a veszélyeztetett hobbisportolókhoz, amely azért nagy gond, mert a 350 ezer igazolt sportoló mellett legalább ennyien sportolnak hazánkban amatőr szinten, de intenzíven. A szakértők ezért arra hívták fel a figyelmet, hogy még tünetmentes lefolyású COVID-19 betegség esetén sem ajánlott azonnal újrakezdeni az edzéseket.

Komoly kockázatokat rejt, ha azonnal újrakezdjük a sportolást - inkább pihenjünk.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Visszatérés előtt: pihenés és kivizsgálás

Mielőtt a koronavírus-fertőzésen átesett amatőrök visszatérnének az edzéshez, legalább 3 hétig pihenniük kell, és még panaszmentes esetekben is ajánlott kardiológiai kivizsgáláson részt venniük. A szakemberek szerint ugyanis a COVID-19-cel összefüggésben a szokásosnál is nagyobb a különböző szívproblémák kialakulásának kockázata. Ezért az alapos sportkardiológiai kivizsgálást követően is csak fokozatos terheléssel, valamint pulzuskontroll mellett végzett alacsony intenzitású testedzéssel ajánlott visszatérni - olvasható a Wáberer Kardiológiai Centrum (WKC) közleményében.

Minden aktívan sportoló emberben - profiban és amatőrben egyaránt - tudatosítani kell, hogy nagy és felesleges rizikót vállal, aki koronavírus-fertőzés után kardiológiai és egyéb szakorvosi vizsgálatok nélkül próbál meg visszatérni az aktív sportoláshoz. Néhány fontos vizsgálat elvégzésével felmérhető a sportoló aktuális állapota, ez pedig adott esetben komoly kockázatok elkerülését teszi lehetővé - mutatott rá Dr. Sári Csaba, a centrum sportkardiológiai ambulanciájának vezetője.

Ezért fontos az óvatosság

A tapasztalatok szerint az új típusú koronavírussal megfertőződött, kórházi kezelésre szoruló betegek 30-40 százalékánál szívproblémák lépnek fel. Mivel ezek a kockázatok az amatőröknél is fennállnak, nekik is tudniuk kell, hogy már a legenyhébb tünetek, panaszok jelentkezése esetén is szakorvoshoz kell fordulni. Különösen akkor sürgős a kivizsgálás, ha fulladás, mellkasifájdalomvagy eszméletvesztés jelentkezik - ismertette a szakértő.

Minél alaposabb a kivizsgálás, annál biztonságosabb lesz a visszatérés is. A WKC szakértői ezért kiegészítő vizsgálatok elvégzését is javasolják azoknak a hobbisportolóknak, akik magasabb kockázati csoportba tartoznak. Ilyen rizikófaktornak számíthat többek között az életkor, a COVID-19 betegség súlyosabb lefolyása, a meglévő alapbetegségek, illetve a fokozott intenzitású sporttevékenység is.

