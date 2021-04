Étrend a gyermekáldásért

Az egészséges kisbabára való felkészülés már a fogantatás előtti fél évben elkezdődik. Nemcsak a leendő szülők alapos kivizsgálására lehet szükség, de az életmód és az étrend megváltoztatására is.

A párok 25-50 százalékánál már az első gyermekfogantatása is nehézségekbe ütközik. Az elmúlt 20 évben a fejlett országokban a meddőség problémája drámai méreteket öltött."A fogantatás elmaradását több tényező is befolyásolja, a leggyakoribb mégis elsősorban a hormonális rendszer működési zavaraira vezethetők vissza" - magyarázza prof. Balázs Csaba endokrinológus, a Budai Endokrinközpont orvosa. Nehezíthetik a teherbeesést a különböző gyulladásos betegségek, a peteérés zavarai, a petekürt átjárhatóságának zavara vagy az ondótermelés zavarai is.

Lényeges, hogy az éretlen petesejtből (ún. oocitából) kb. 3 hónap amíg érett petesejt jön létre és válik alkalmassá a megtermékenyülésre. Ezért is nagyon fontos már a megtermékenyülés előtti 3-6 hónap, mert a káros hatások nemcsak a magzatban, hanem a petesejtben is jelentkezhetnek. Ezért már a gyermekvállalás eltervezésekor alapvető hormonális és immunológiai, genetikai vizsgálatok, életstílus, diéta és adott esetben gyógyszeres kezelés is szükséges lehet.

Hogyan javítható a termékenység?

A peteérés zavarai: a korai ovuláció, az anovuláció (mikor az ovulació nem következik be), a szabálytalan menstruációs ciklusok, a progeszteron , a prolaktin, a TSH-szint ellenőrzése és annak korrekciója feltétlen szükséges. A következőkben azokat a diétabeli tényezőket vesszük sorra, melyek (negatív vagy pozitív irányba) befolyásolhatják a sejtek minőségét és a későbbi fogantatást.