Egyre népszerűbbek a jégfürdők – de mit mond róluk a tudomány?

A hideg vízbe merülés a test részleges vagy teljes vízbe mártását jelenti – jellemzően 10–15 fokos hőmérsékleten. Vannak, akik pusztán kíváncsiságból, mások kifejezetten az egészségre gyakorolt hatásai miatt választják a cseppet sem kellemes fürdőzési rítust. – írja cikkében a The Times of India. Az eddigi kutatások, amelyeket a hideg víz emberi testre gyakorolt hatásairól folytattak, leginkább olyan előnyökre utalnak, mint a stresszoldás és a jobb alvás. Egy friss tanulmány, kiemeli a sejtek egészségének javulását is az autofágia funkciójának javulása révén. Ez potencionálisan hatással lehet a betegségek megelőzésére és az élettartamra.

Valóban szükséges a hideg vizes merülés az egészségünkért?

Ezt a módszert már évszázadok óta alkalmazzák különböző kultúrákban, de csak a modern korban kezdték népszerűsíteni gyógyhatású és teljesítménynövelő terápiaként – leginkább sportkörnyezetben - és újabban az egészségtudatosságra törekvők körében, mint rendszeres rutint.

A hideg vízbe merülést már korábban is széles körben kutatták sportkontextusban, különös tekintettel az edzés utáni regenerálódás felgyorsításának lehetőségei miatt.

A jégfürdőn résztvevő emberek, gyakran egyfajta gyökeresen átalakító hatású élményként írják le, miután kilépnek a vízből.

És a tudomány mennyire támasztja alá ezeket az egészségügyi hatásokat?

A Dél-Ausztráliai Egyetem kutatói átfogó szisztematikus áttekintést és metaanalízist végeztek a hidegvízzel fürdőzés egészségre és jólétre gyakorolt hatásáról. A kutatók 11 tanulmány adatait elemezték, összesen 3177 résztvevővel. A résztvevők mindegyike egészséges felnőtt volt, akik akut vagy hosszú távú, hideg zuhanyozással, jégfürdő vagy legalább 30 másodpercig tartó, maximum 15°C-os vízhőmérsékletű fürdő kipróbálásán estek át. A vizsgált eredmények az alvás, a stressz, a fáradtság, az energiaszint, a bőr egészsége, az immunitás, a gyulladás, a mentális jólét, a depresszió, a szorongás, a hangulat, a koncentráció és az éberség vagy fókusz voltak.

A jégfürdőn résztvevő emberek, gyakran egyfajta gyökeresen átalakító hatású élményként írják le, miután kilépnek a vízből. Fotó: Getty Images

„Az volt a különösen érdekes, hogy ebben a tanulmányban számos időfüggő eseményt figyelhettünk meg. Először is, azt találtuk, hogy a hideg vízben való fürdés, csökkentheti a stressz-szintünket, de csak körülbelül az esemény utáni 12 órában. Azt is rögzítettük, hogy azok a résztvevők, akik 20, 60 vagy 90 másodperces hidegzuhanyt vettek, valamivel magasabb életminőségi pontszámokról számoltak be. De ismét, három hónap elteltével ezek a hatások elmúltak.” - állították a kutatók.

A hideg vízben való fürdés, és a jobb alvási eredmények között is találtak összefüggéseket, ezek a megfigyelési adatok azonban a férfiakra korlátozódtak. Azonban elenyésző bizonyítékot találtak az immunitással és a hangulattal való összefüggésekre.

A hideg merülések és az izmok regenerálódása

A kutatók hozzátették, hogy a hideg vizes fürdő átmeneti gyulladásnövekedést okozott a résztvevőknél. "Ez első pillantásra ellentmondásosnak tűnhet, mivel tudjuk, hogy a versenysportolók rendszeresen használnak jeges fürdőt a gyulladás és az izomláz csökkentésére edzések után. A gyulladás azonnali megemelkedése viszont a szervezet természetes reakciója a hidegre, mint stresszorra. Segíti a szervezet alkalmazkodását és regenerálódását, és hasonló ahhoz, ahogyan a testmozgás kismértékű izomkárosodást okoz, mielőtt megerősítené az izmokat, ami miatt tulajdonképpen használják a sportolók is."

A kutatók arra is figyelmeztettek, hogy a már meglévő egészségügyi problémákkal küzdőknek fokozottan óvatosnak kell lenniük, ha hidegvizes fürdőzésen vesznek részt, mivel a kezdeti gyulladás káros egészségügyi hatásokkal járhat.

Hideg víz és a nők

Egy nemrég publikált, randomizált klinikai vizsgálat viszont kifejezetten a nők edzés utáni regenerálódását vizsgálta. 30 nő vett részt a vizsgálatban, és az eredmények arra utaltak, hogy sem a hideg, sem a meleg vizes fürdő nem javította a testmozgás okozta izomkárosodás utáni regenerálódást. A vizsgálat közvetlenül nem tért ki arra, hogy a nők esetében kimutatható volt-e egy későbbi húgyhólyagfertőzés hátterében a rutinszerűen alkalmazott hideg vízben fürdés. „A jövőbeli kutatásoknak az akut fiziológiai változások és a regenerálódási eredmények között megfigyelt eltérés mögött meghúzódó mechanizmusokat is meg kell vizsgálniuk.”- állapították meg a kutatók.

Egy másik tanulmány kimutatta, hogy a hideg vizes merülések egyértelműen megváltoztatják a test sejtjeit. Az Ottawai Egyetem tudósai nemrég fedezték fel a hideg vízhez való alkalmazkodás hatását az autofág (a sejtek újrahasznosító rendszere, amely elősegíti a sejtek egészségét) és az apoptózis (a programozott sejthalál, amely megszabadul a sérült sejtektől) válaszokra. Ez a tanulmány azt is sugallja, hogy a hidegnek való kitettség segíthet megelőzni a betegségeket, sőt potenciálisan lelassíthatja az öregedést a sejtek szintjén.