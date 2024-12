Ilyen gyakran kellene cserélni a törülközőt

A törülköző az egyik leggyakrabban használt textília az otthonunkban, mégis sokan nem gondolják, hogy a megfelelő tisztán tartása és cseréje kulcsfontosságú a higiénia szempontjából.

Milyen gyakran kell cserélni a törülközőt?

Talán meglepő lehet, de szakértők szerint a törülközőt két-három használat után ajánlott kimosni. Ez azt jelenti, hogy ha minden nap zuhanyozunk, akkor nagyjából háromnaponta cserélni kell a törülközőt. Azok ugyanis nedvességet szívnak fel, és ez ideális környezetet biztosít a baktériumok, gombák és penész szaporodásához. Mosakodás után is maradhatnak elhalt hámsejtek, olajok és szennyeződések a törülközőn. Még ha tisztának érezzük is magunkat zuhanyozás után, a törülközők a levegőben lebegő szennyeződéseket és mikrobákat is magukba szívhatják.

Arctörlő törülközők

Az arcbőr különösen érzékeny, ezért az arctörlő törülközőket még gyakrabban kell cserélni: minden használat után vagy naponta. Ezzel csökkenthetjük a baktériumok és a pattanások kialakulásának kockázatát.

Kéztörlők

A kéztörlőket, amelyeket gyakran használunk egész nap, szintén gyakran kell cserélni: 2-3 naponta, vagy még gyakrabban, ha sokan használják a háztartásban.

Van néhány környezeti tényező is, amit figyelembe vehetünk. Nedves, párás fürdőszobákban a törülközők nehezebben száradnak ki, ami gyorsabb baktériumszaporodáshoz vezethet. Ilyen esetben ajánlott kétnaponta cserélni őket. De számít a család létszáma is. Nagyobb háztartásokban, ahol egy törülközőt többen használnak (például kéztörlőt), gyakoribb cserére van szükség. Külön kategóriát jelent az, ha valaki beteg - ilyenkor minden használat után mossuk ki a törülközőt, hogy elkerüljük a kórokozók terjedését!