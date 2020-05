Sok nőnek fel sem tűnik, ha kissé megváltozik hüvelyi folyása, mások pedig a tünetek ellenére sem tesznek semmit, hogy múljon a kellemetlen érzés. A bakteriális vaginózis például kezeletlenül számos szövődménnyel járhat.

Az átlagosnál nagyobb mértékű váladék termelődik azonban valamilyenfertőzésesetén, tüszőrepedéskor és terhesség idején, illetve nemi izgalom hatására. Minden nőnek van valamennyi hüvelyi folyása, mely normális esetben, egészséges pH-egyensúly esetén a nyálkahártya átlátszó váladékából keletkezik.tüszőrepedéskor és terhesség idején, illetve nemi izgalom hatására.

Eltolódó pH Ha valamilyen oknál fogva (elhúzódó menstruáció, gyakori irrigálás, antibiotikumos kezelés stb.) a hüvelyben levő tejsavbaktériumok száma lecsökken, és a pH-szint megemelkedik, akkor szaporodnak el a "káros" baktériumok. Ennek az állapotnak az orvosi neve a bakteriális vaginózis (BV).

Tünetek, melyek a baktériumok jelenlétére utalnak A bakteriális vaginózis fő tünete rendszerint a szürkésfehér folyás, amelynek gyakran kellemetlen, halra emlékeztető szaga van. A folyás intenzívebbé válik a Nehezíti a diagnózist, hogy sok esetben a baktériumok jelenléte nem is okoz tüneteket. Ha valamilyen oknál fogva (elhúzódó menstruáció, gyakori irrigálás, antibiotikumos kezelés stb.) a hüvelyben levő tejsavbaktériumok száma lecsökken, és a pH-szint megemelkedik, akkor szaporodnak el a "káros" baktériumok.A bakteriális vaginózis fő tünete rendszerint a szürkésfehér folyás, amelynek gyakran kellemetlen, halra emlékeztető szaga van. A folyás intenzívebbé válik a menstruációt és a szexuális együttlétet követően, a kellemetlen szag pedig a szexuális együttlét közben válik még észrevehetőbbé. Egyéb jel még a hüvelyi diszkomfortérzés és irritáció.

A kezelés menete Az orvos alapos vizsgálat és kenetvétel (tenyésztés) után állapítja meg, hogy mi okozza a panaszokat, és ha a leletek baktériumokat mutatnak ki a hüvelyben, akkor antibiotikumot rendel el. Ez lehet tabletta vagy hüvelykrém is. Gyakori jelenség azonban, hogy néhány héttel az antibiotikumos kezelés után sok nőnél visszatérnek korábbi tünetei. Ennek elkerülésére a kezelés alatt és után is minden kiegészítő terápiával a hüvelyi flóra egyensúlyának helyreállítására kell törekedni, például tejsavat és glikogént tartalmazó hüvelygél, vagy laktobacillusokat tartalmazó egyéb készítmények használatával.



Önálló kezelésként - az antibiotikummal azonos hatásfokúan - tejsavat és glikogént tartalmazó hüvelygél is alkalmazható, ami vény nélkül kapható, bárki számára elérhető a pontos diagnózis után.

Mi történik, ha nem kezelem a BV-t? Az újabb kutatások azt mutatják, hogy a hüvely fertőzések elleni védelme lecsökken BV-ben, és ez megnöveli a HIV (AIDS vírus), és egyéb szexuális úton terjedő fertőzések kockázatát, továbbá emelkedik a kismedencei gyulladások előfordulásának valószínűsége. Várandós nőknél a bakteriális vaginózis jelentős komplikációt okozhat: vetélést, koraszülést, korai burokrepedést. A szövődmények előfordulásának valószínűsége a nőgyógyászati műtéten átesett nők körében is magasabb.

Hüvelyi folyással orvoshoz kell fordulni!