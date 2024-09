Fájdalmas vizelés: chlamydia vagy húgyúti fertőzés okozza?

Hogy mi alapján különböztethetjük meg őket, és hogy mi a teendő velük, arról dr. Karászi Viktóriát, az Infektológiai Központ nemigyógyász, bőrgyógyász szakorvosát kérdeztük.

Chlamydia vagy húgyúti fertőzés?

A vizeléssel kapcsolatos panaszok, a csípő-égő érzés, az alhasban jelentkező kínzó fájdalom igen kellemetlen tud lenni. Panaszainkat leginkább baktérium által okozott húgyúti fertőzés váltja ki, de szexuális úton terjedő fertőzés, többek között chlamydia miatt is kialakulhatnak – mondja dr. Karászi Viktória. A chlamydia kórokozója a fertőzött ondóban és hüvelyváladékban található chlamydia trachomatis nevű baktérium, amely a nemi szerveket és a reproduktív szerveket érinti, emellett megfertőzheti a végbelet, a torkot és a szemet is. Főként a fiatal felnőttek körében gyakori.

Mindkét betegség okozhat a vizeléskor jelentkező fájdalmas, égő érzést. Fotó: Getty Images

A húgyúti fertőzést általában a gasztrointesztinális traktusban található baktériumok (túlnyomórészt az Escherichia coli) okozzák, amelyek valamilyen módon (pl. a vécépapír helytelen használata miatt) a húgyutakba jutnak, és ott elterjedve tüneteket váltanak ki. A betegség bármely életkorban kialakulhat, és gyakrabban fordul elő a hölgyeknél. A húgyúti fertőzés elsősorban a húgycsövet, a hólyagot és esetenként a veséket támadja meg, és bár nem terjed szexuális érintkezés útján, az aktív szexuális élet bizonyos mértékben növelheti a kialakulásának kockázatát.

Égő, csípő vizelés- mi okozhatja?

Mint dr. Karászi Viktória mondja, mindkét betegség okozhat hasi fájdalmat, sürgető vizelési ingert vagy vizelés közben tapasztalható égő érzést. Míg azonban a chlamydia (különösen a nőknél) gyakran hónapokig-évekig tünetmentes lehet, addig a húgyúti fertőzés igen gyorsan okoz jelentős tüneteket és a zavaros, bűzös szagú vagy véres vizelet sem ritka. A legrosszabb forgatókönyv esetén a kezeletlen húgyúti fertőzés a vesékre is átterjedhet, ami általános gyengeséget, hát- és deréktáji fájdalmakat, lázat és hidegrázást okozhat.

A különbségek tekintetében meg kell említeni, hogy a húgyúti tünetek mellett a chlamydia hüvelyi folyással (férfiaknál húgycső folyással) is járhat, bár időbe telik, amíg megjelenik, illetve a kezeletlen Chlamydia menstruációs problémákat (rendszertelen vagy fájdalommal kísért erős vérzést) is okozhat. Amennyiben a vizelési panaszok és alhasi fájdalom mellett gyulladást, duzzanatot tapasztal valaki a hüvelyben vagy végbéltájon, akkor szintén nagyobb a valószínűsége a Chlamydia fertőzésnek.

Hogy diagnosztizálják a betegségeket?

A chlamydia esetében húgycsőből vagy hüvelyi váladékból vett minták, illetve vizeletvizsgálat segítségével történik a diagnózis, melynek kezelése a pozitív eredményt követően antibiotikummal történik. Dr. Karászi Viktória arra hívja fel a figyelmet, hogy a panaszmentesség miatt könnyű továbbadni a szexuális partnernek a fertőzést, ezért Chlamydia esetén őt is tesztelni kell. A kezeletlen Chlamydia súlyos, az életminőséget rontó, és a gyermekvállalást is befolyásoló szövődményekkel, kismedencei fájdalommal és meddőséggel is járhat. Húgyúti fertőzés gyanúja esetén vizeletvizsgálattal igazolható a baktériumok jelenléte, és a páciens antibiotikum-kezelésben részesül, hogy mérsékeljük a súlyosabb egészségügyi problémák kockázatát.

Az antibiotikumok szedése mellett a sok folyadék fogyasztása segíthet a tünetek csökkentésében és a baktériumok húgyutakból történő kiürítésében. Ha a tünetek nem javulnak a kezeléssel, képalkotó vizsgálatokra (ultrahang- vagy CT) is sor kerülhet. Ezek segíthetnek a húgyúti fertőzés egyéb lehetséges okainak, például az elzáródásnak vagy a vesekőnek a felismerésében.