A PMS, azaz a premenstruációs szindróma a fogamzóképes korú nők 75 százalékát érintheti, 20-40 százalékuk pedig havi rendszerességgel tapasztalja meg a szindróma okozta panaszokat. A PMS tünetei között több mint 150-féle panaszt tartanak nyilván, az azonban egyénenként változó lehet, hogy kinél milyen típusú és súlyosságú tünetek jelentkeznek. Nagyjából 10-ből 4 nőnek van szüksége kezelésre a panaszai miatt, 100-ból 3-8 esetben pedig a tünetek annyira súlyosak, hogy azok már a premenstruációs diszfóriás zavarnak (PMDD) nevezett kórképnek felelnek meg.

Sok-sok nő szokta havi rendszerességgel átélni a cikluszavar kellemetlenségeit is. A nagykönyv szerint a női ciklus 28 napos. Bár a hossza ettől egyénenként némileg eltérhet, ha túlságosan korán, azaz 21 napnál hamarabb, vagy túlságosan későn, vagyis 35 nap után jön meg a vérzés, az már cikluszavarra utalhat.

Nem ritka, hogy a premenstruációs tünetek kezelésére vagy a cikluszavar megszüntetésére a szakemberek hormontartalmú orális fogamzásgátlókat ajánlanak – amelyek, bár valóban hatékonyan tudják kezelni a problémákat, a mellékhatásaik miatt sok nő vonakodik a szedésüktől. Számukra (is) segítséget jelenthet a barátcserje nevű gyógynövény termésének kivonata, amely bizonyítottan csökkentheti a PMS tüneteit és segíthet a ciklus szabályozásában.

Mi is az a barátcserje?

A barátcserje egy Görögországban, Olaszországban és a Közel-Kelet egyes részein őshonos növény, amelynek bogyós termését az ókor óta használják kifejezetten női problémák kezelésére – például a termékenység fokozására vagy a menstruációs ciklus szabályozására. A modern tudomány az 1900-as évek elején kezdte kutatni a növény menstruációra, illetve menopauzára gyakorolt jótékony hatásait, amely vizsgálatok még napjainkban is tartanak.

Hogyan hat a barátcserje a premenstruációs tünetekre?

Az elmúlt évtizedekben számos kutatás altámasztotta a barátcserje jótékony hatásait. Csak hogy néhányat említsünk közülük: egy 2017-ben készült metaanalízis arra jutott, hogy a barátcserje hozzájárulhat a PMS-tünetek enyhítéséhez, ráadásul a menstruációs fájdalmak mérséklésében és a termékenység fokozásában is hatékonynak bizonyult. Egy 2001-es kutatás megállapította, hogy a barátcserje különösen jó alternatívát jelenthet azon nők számára, akiknek a kínzó menstruációs panaszaik mögött semmilyen más szervi eltérést nem találtak. Egy másik, 2019-es vizsgálatban a barátcserjét kapott tesztalanyok jelentősen enyhébb PMS-tünetekről számoltak be, mint a placebóval kezelt kontrollcsoport.

Hogyan hat a barátcserje a cikluszavarra?

A barátcserjekivonatot placebóval összehasonlító vizsgálatokban a barátcserje jótékonyan tudott hatni a menstruációs ciklus rendszerességére, méghozzá úgy, hogy megnövelte a luteális fázis hosszát. Ez azért fontos, mert a lerövidült luteális fázis következtében kialakult progeszteronhiány csökkent termékenységgel és a menstruáció szabálytalanságával szokott együtt járni.

Mivel magyarázható a barátcserje jótékony hatása?

Fontos megjegyezni, hogy a barátcserje nem tartalmaz semmilyen hormont, helyette közvetett módon tud hatást kifejteni a szervezet hormonális folyamataira, és elsősorban az agy dopaminreceptorainak stimulálásával segíti a menstruációs ciklus szabályozását. Számos nőgyógyászati probléma, köztük a cikluszavar és a PMS hátterében is valamilyen hormonális zavar, a prolaktin szintjének megemelkedése vagy a progeszteron túl alacsony szintje áll.

A kutatók úgy vélik, hogy a barátcserje fokozni tudja a dopamin aktivitását az agyban, amely gátolja a prolaktin nevű hormon felszabadulását. A prolaktinszint csökkenésével pedig helyreállhat a petefészekben termelődő hormonok, az ösztrogén és a progeszteron egyensúlya.

Milyen esetekben segíthet még a barátcserje-kivonat?

A barátcserje terméséből előállított kivonatok az alábbi problémák esetén ajánlhatók:

meddőség,

menstruációs zavar,



cikluszavar,



klimax

PCOS.

Premens – a barátcserje erejével

A PMS gyógyszeres terápiáját korábban döntően a hormonális vagy a hormonreceptorokra ható készítmények adták, e szerek szedése azonban számos páciens esetében kedvezőtlen mellékhatásokkal járt együtt. A hormontartalmú gyógyszerekkel szemben a Premens tabletta fő összetevője egy természetes eredetű anyag, a barátcserje nevű növény termésének kivonata, amely bizonyítottan segít a PMS több tünetének enyhítésében, ráadásul a menstruációs ciklus zavara esetén is hasznos lehet. A Premens tabletta tehát akkor is a segítségünkre lehet, ha PMS-től szenvedünk, és akkor is, ha rendszertelen vérzéssel, cikluszavarral küzdünk.

Vény nélkül kapható barátcserjekivonat-tartalmú gyógyszer

Fontos tudni, hogy a Premens az egyetlen elérhető gyógyszerminőségű barátcserjekivonat-tartalmú készítmény, amely hazánkban PMS és cikluszavar kezelésére kapható. Igaz ugyan, hogy a kereskedelemben étrend-kiegészítőként is előfordul a barátcserje, ezen termékek azonban nem feldolgozott, koncentrált hatóanyagokat tartalmaznak, hanem általában a növény terméséből készült őrleményt. Mivel a barátcserje az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (OGYÉI) Tudományos Tanácsadó Testülete által az élelmiszerekben, étrend-kiegészítőkben való alkalmazásra nem javasolt növények között szerepel, ezért nem gyógyszerkészítményként terápiás célra való használata nem ajánlott.