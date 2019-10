5 dolog, amit semmiképpen ne tegyünk a hüvellyel!

Gőzölés

Vannak káros hóbortok, amik veszélyeztetik a vagina épségét

A színésznő szerint a fekete üröm és a gőz együttes hatása "kitisztítja a méhet, energetizálja a szervezetet és kiegyensúlyozza a nők hormonrendszerét". Azonban a nőgyógyászok szerint ennek közel sincsenek annyira pozitív hatásai. "Igaz, a, mert fokozza a véráramlást a hüvely területén, így ez egyes nőkre kifejezetten izgatóan hathat, de akár égési sérüléseket is szerezhetünk" - állítja Hilda Hutcherson nőgyógyász.A gőz és a meleg emellett fogékonyabbá teheti a nőket a gombás és bakteriális fertőzésekre is. Az is elég valószínűtlen, hogy a gőz elérné a méhet, ráadásul ezek a testrészeink "öntisztítóak".Egy másik tanács szerint, ha, depressziósak vagy enerváltak vagyunk, akkor napoztassuk a hüvelyt, hogy plusz D-vitaminhoz juthassunk. Ez azonban felesleges, hiszen a szervezetünkbe jutó D-vitamin egyenletesen jut el a sejtekhez, nem lehet célzottan irányítani. Ráadásul a hüvely területe ugyanúgy hajlamos lehet a leégésre, mint bármely más bőrfelület.Egyes erotikusnak szánt tanácsok szerint afokozhatja a szexuális együttlét élményét, ám a nőgyógyászok szerint ez kifejezetten veszélyes. "Alapszabály, hogy semmi olyasmit nem szabad a hüvelybe dugni , amit azután nem tudunk könnyen eltávolítani" - mondja dr. Hutcherson. Szigorúan tilos olyan dolgot a hüvelybe tenni, ami felboríthatja annak érzékeny baktériumflóráját, esetleg túl savas. Ez ugyanis jelentősen megnöveli a fertőzések kialakulásának esélyét.A hüvelyöblítés,, ugyanis sokan úgy tartják, hogy ennek segítségével tisztábban tarthatjuk az intim részeket. Azonban a hüvely öntisztító, és az öblítés felboríthatja annak baktériumflóráját. Több kutatás is bizonyította, hogy a rendszeres hüvelyöblítés növeli a bakteriális és gombás fertőzések, valamint a kismedencei gyulladások kialakulásának esélyét.