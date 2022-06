Ékszerek a bugyi, illetve alsónadrág alatt

A testékszerek funkciója elsősorban a díszítés, másodsorban a szexuális élvezetek erősítése. Az ékszerek különböző módokon izgatják a nemi szerveket – nemcsak szeretkezés közben. Az intim piercinget viselőknek különösen oda kell figyelniük a tisztálkodásra, mert a nedves, sötét, nem jól szellőző helyeken könnyebben szaporodnak a kórokozók.

Egészségügyi kockázatok

Minden évben többen is meghalnak piercing miatt kialakuló fertőzéstől. A piercingek behelyezését betiltották Ausztrália legsűrűbben lakott tartományában a 18 év alattiak számára. A testékszerek ugyanis növelték a hepatitisz B vagy C, a toxikus sokk és a vérmérgezés kockázatát. Piercing felhelyezése után az esetek felénél orvosi beavatkozást, esetleg kórházi ellátást igénylő súlyos fertőzések léphetnek fel, de normális esetben is 4-6 hét szükséges a gyógyulásig, addig napi kezelést igényel a testékszer.

Egyes férfiak a megnövekedett szexuális élvezet, a lázadást és a kockázatos cselekedetek utáni vágyat nevezték meg, amikor egy amerikai felmérésben arról kérdezték őket, miért választottak maguknak intim testékszert. Ugyanakkor a végeredmény lesújtó: többüknél fellépett fertőzés vagy vérzés. Negyedrészük arról számolt be, hogy már csak ülve tud vizelni, mert a piercing miatt a vizelet mindenfelé spriccel. Másoknál az erekció kényelmetlenül hosszúra nyúlik, a nemi szerv az aktust követően vérzik, elgennyesedik, vagy az ékszer egyszerűen a partner hüvelyében marad – olvasható a British Journal of Medical Practitioners kutatásában.



Nem csak szinglik

A válaszadók 41 százaléka házasságban, 20 százaléka tartós párkapcsolatban élt, tehát nem feltétlenül a kalandkeresés és a kontroll nélküli szexuális élet miatt választottak intim ékszert a megkérdezettek. Érdekes adat, hogy a kérdőívet kitöltők 28 százaléka erősen vallásosnak tartotta magát.

Egy másik felmérés, amelyet a pittsburgi egyetem végzett 146 férfi és nő bevonásával, azt derítette ki, hogy a mell- vagy intim piercinget viselők többségének egészségügyi problémákat okozott az ékszer, mégis csupán három százalékuk fordult panaszaival orvoshoz. Kiderült, a mellpiercing 66, a nemiszerv-piercing 52 százalékban vezetett testi panaszokhoz.

Érdekesség Intim piercing miatti baktériumfertőzés okozta annak a 35 éves asszonynak a halálát, akinek testét 118 piercing díszítette. Lesley Hovvells fülében 28 gomb- és 13 karika fülbevaló volt. 29 piercing díszítette a hasát, a szájában és orrában hat-hat, teste különböző intim részein pedig még 36 testékszer fityegett. Hirtelen lett rosszul, a kórházban kómába esett. A patológusok szerint elfertőződtek a piercingek, a baktériumok a vérébe kerülve mérgezést okoztak, amelybe belehalt. A mellpiercing esetében a legtöbb problémát (37 százalék) a bőr érzékenysége jelentette, ezt követte az irritáció és a fertőzés, amelyekről a megkérdezettek 21 százaléka számolt be. A férfi nemi szerven viselt testékszerek 39 százalékban okoztak vizelési problémákat és 31 százalékban túlzott érzékenységet.

Az intim piercinget viselőknek különösen oda kell figyelniük a higiéniára. Fotó: Getty Images

Kockázatok

Egy amerikai vizsgálat szerint az öröklött szívbetegségekben szenvedő embernek különösen veszélyes az intim ékszerek viselése: náluk négyszer nagyobb eséllyel fejlődött ki endokarditisz, vagyis szívbelhártya-gyulladás. A betegséget feltehetőleg azok a baktériumok okozták, amelyek a testékszerek miatt készített lyukakon át bejutottak a szervezetükbe.

Komoly veszélyt jelent, hogy vannak, akik a piercingek anyagára (például króm-nikkel származékokra) allergiásak. Gyakori baleset, hogy az intim piercing beakad valahová, és komoly sérüléseket, szövetszakadásokat, vérzéseket okoz. És végül ne feledjük, hogy az ékszert ugyan ki lehet venni, de a lyuk örökre ott marad.

Intim ékszerek férfiaknak

Albert herceg gyűrű

A húgycső kivezetésétől a fitymaszalagig húzódik, általában 25-30 mm átmérőjű – olvasható a wikipédián. Ennek az ékszernek az a hátránya, hogy vizelés közben "csillagszórószerűen" szórja szét a vizeletet.

Ez is férfiaknak készült ékszer: a makkon rudat (pálcát) szúrnak át, melynek két végén golyók vannak.

A makk peremét szúrják át, karikát vagy rudat helyeznek be. Emiatt valahányszor áthalad rajta a fityma, a férfit szexuális inger éri.

A makkot jobbról vagy balról félig átlyukasztják a húgyvezetékig, és ide helyezik be a karikát. A férfiak általában kettőt vagy még többet viselnek ebből az ékszerből. Egy speciális fajtája olyan, amelynél a jobbról és balról érkező gyűrűket intimlakattal összezárják. Ez szinte erényövként funkcionál, mert megakadályozza a közösülést.

A herezacskót átlyukasztják, gyűrűt helyeznek bele, mely a herét lefelé húzza.

A herezacskó és a végbélnyílás közötti területet díszítik testékszerrel, bár ez nagy valószínűséggel zavarja tulajdonosát ülés vagy a biciklizés közben.

A fityma-piercing könnyedén beültethető indiai eredetű testékszer, ez is működhet erényövként. A legelső fityma-piercingeket úgy helyezik fel, hogy a fitymát az ékszer segítségével teljesen összezárhassák.

