Ezt árulja el a reggeli vizelet színe és mennyisége

Az alvás utáni első vizelet színe és mennyisége egyszerű, könnyen megfigyelhető jelzés lehet a hidratáltsági állapotról. Minél sötétebb a szín, annál koncentráltabb a vizelet, és valószínűsíthetően dehidratált állapotról van szó.

Bár a reggeli első mosdólátogatás nem mindig éber figyelemmel zajlik, arra biztosan felfigyelünk, ha túl sötét, vagy feltűnően más színű a vizeletünk. Fotó: Getty Images

Mennyit ittál előző nap?

A reggeli vizelet általában sötétebb, mert éjjel nem viszel be folyadékot – így a vesék közműködése miatt koncentrált ürítés történik. Alvás közben az agyalapi mirigy antidiuretikus hormont (ADH) választ ki, amely lelassítja a vesék vizelettermelését. Ez azt jelenti, hogy ugyanannyi kiválasztott anyag kevesebb vízben oldódik fel. Ha a szín folyamatosan világos, az akár túlzott vízfogyasztásra is utalhat, sőt extrém esetben elektrolitzavarokat vagy hiponatrémiát (alacsony nátriumszint) okozhat, ami súlyos tünetekhez, akár görcsökhöz és ájuláshoz is vezethet. Az ideális szín a halvány, szalmasárga, amely megfelelő hidratáltságot jelez.

Ha a vizelet sötétebb sárga, vagy borostyán árnyalatú, az többnyire enyhe vagy közepes dehidratációra utal. Egyes vizsgálatok szerint napi 1-1,3 liter extra vízfogyasztás akár két árnyalattal világosabbá teheti a vizeletet egy nap alatt . A narancsos vagy barnás szín ugyanakkor már figyelmeztető: súlyosabb dehidratáció, májfunkciós zavar vagy izomlebomlás okozhatja, és mindenképpen érdemes orvosi vizsgálatra jelentkezni vele. A dehidratáció hosszú távon megnehezíti a szervezet normális működését, ami a vese kóros működését eredményezheti.

A rendellenesnek tűnő színek (piros, zöld, kék, lila) általában valamilyen külső hatásból fakadhatnak, például étel-, gyógyszer-, vitamin fogyasztásából, de akár fertőzés vagy ritka genetikai öröklött állapot is okozhatja. A piros vagy rózsaszín vizelet gyakran vér jelenlétét jelzi, és hátterében lehet; húgyúti fertőzés, vesekő, daganat vagy prosztataprobléma. Noha a zöldes vagy kékes árnyalatok ritkák, de előfordulhatnak bizonyos gyógyszerek (amitriptilin, indometacin), ételfestékek vagy bakteriális fertőzések hatására – ilyen esetben mindenképpen szakorvosi konzultáció javasolt.

Vajon elég az a folyadékmennyiség, amit naponta megiszom? Fotó: Házipatika infografika

Mit ettél előző nap?

A vizelet színének vagy szagának legártalmatlanabb változásai az elfogyasztott ételekből származnak.

Az olyan ételek, mint a cékla, szeder és a rebarbara, vörösessé, vagy néha sötétbarnává tehetik a vizeletet.

A sárgarépa és a C-vitaminos étrend-kiegészítők narancssárgára színezhetik.

Bizonyos B-vitaminok zöldes árnyalatot adhatnak a vizeletnek, és kellemetlen szagot is kölcsönözhetnek neki.

Az erős színezékeket tartalmazó ételek átmenetileg megváltoztathatják a vizelet színét.

A spárgától a vizelet erősebb szagúnak tűnhet.

A vizelet mennyisége is beszédes

A vizelet térfogata is beszédes: napi 2,5 liternél több termelése lehet cukorbetegség vagy diabétesz inszipidusz jele, míg napi 400 milliliter alatti mennyiség súlyos dehidratációra vagy veseelégtelenségre utalhat. A gyakori, nagy mennyiségű vizeletürítés és folyamatos szomjúság feltétlenül kivizsgálást igényel.

Az első reggeli vizelet színe és mennyisége jól használható saját megfigyeléses szűrésünkhöz. A világos, halványsárga jó jel, a sötét árnyalatok hidratálási hiányra figyelmeztetnek; míg a rendellenes színeknél vagy tartós eltéréseknél mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni.