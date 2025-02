Nem iszol alkoholt? Így utasíthatod vissza

Sok eseményen úgy érezhetjük, hogy elvárt, hogy alkoholt fogyasszunk, például egyetemi bulikon vagy esküvőkön, de egy hétköznapi baráti találkozón is érezhetjük a nyomást ezen a téren. Az alkoholos italok visszautasítása pedig sokszor kellemetlen szituációkhoz vezethet, főleg olyanokkal, akikkel korábban már iszogattunk egyet. A Healthline segítségével most az ilyen helyzetekhez adunk tippeket.

Legyenek kész válaszaink

Az ember mindig lehet őszinte azzal kapcsolatban, hogy miért nem iszik, de ezt nem kell kötelező érvényűnek éreznünk. Ha nem akarunk belemenni a részletekbe, akkor hivatkozhatunk egy korai előadásra vagy munkakezdésre, esetleg egy reggeli találkozóra a családdal. De persze az ember egyszerűen nemet is mondhat, további magyarázat nélkül.

Válasszunk alkoholmentes italt

Egy szabadtéri közös iszogatáshoz vigyünk magunkkal egy üdítőt például. Kisebb valószínűséggel fognak megkínálni valamivel, ha már eleve van a kezünkben ital. Ha pedig egy bárban találkozunk, akkor is választhatunk alkoholmentes alternatívákat.

Egy alkoholmentes koktél nézhet ki ugyanúgy, mint egy alkoholos. Fotó: Getty Images

Egyeztessünk a pultossal

Megkérhetjük a pultost vagy a felszolgálót is, hogy például ugyanolyan pohárban hozza ki az alkoholmentes italunkat, mint a többiek alkoholos rendelését. Például egy alkoholmentes koktél esetén is kérhetjük, hogy ugyanúgy nézzen ki, mintha alkohol is lenne benne. A legrosszabb, ami történhet, hogy nemet mond - ami valószínűtlen.

Legyünk őszinték

Rövidtávon segíthetnek a kifogások, de ha sokáig nem tervezünk inni, az okairól őszinték lehetünk a barátainkkal. Még az is lehet, hogy kiderül valakiről, hogy hasonló cipőben jár.

Ajánljuk fel, hogy sofőrködünk

Kinevezhetjük magunkat száraz sofőrnek, így egyrészt a barátaink hálások lesznek, másrészt kérdezősködni sem fognak.

Váltsunk témát

Egy ittasabb személy (legyen az barát vagy ismeretlen) nagyobb valószínűséggel veszi észre és teszi szóvá, ha valaki nem iszik. Még ha korábban beszéltünk is vele róla, egy bizonyos alkoholmennyiség után hajlamosabb jobb faggatózni az okokról. Ha nem akarunk válaszolni (pláne olyannak, aki részeg), váltsunk témát, például hogy beszéljenek magukról, a kedvenc zenekarukról, vagy egy közös ismerősről, stb.