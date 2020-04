Koronavírus: így küzdenek a magyar városok

Ahogy már olvashatták a HáziPatika.com-on, a Volánbusz már ózonnal is ferőtleníti járműveit, hogy megakadályozza a koronavírus további terjedését. Az ózon ugyanis az egyik legerősebb oxidáló és fertőtlenítő anyag, amely minden ismert mikroorganizmust megsemmisít. Ráadásul a hagyományos vegyszerekkel ellentétben nem tudnak ellene immunitást felépíteni a baktériumok, a vírusok és a gombák - tehát ez egy igazán hasznos fertőtlenítő módszer a járvány idején. Előnyei miatt már Hajdúnánás önkormányzata is vásárolt két ózongenerátort: az egyiket a helyi mentőállomásnak adták, a másikat pedig a közintézményeikben használják majd. Az önkormányzat emellett bejelentette, hogy a külföldről hazatérők elkülönülésének segítésére a hajdúnánási gyógyfürdő területén lévő Korona szállót ideiglenesen karanténszállássá alakították át.

Maszkokat gyártanak

Koronavírus: ezért kell otthon maradni - olvassa el a részleteket!

Keszthelyen az Asbóth Sándor Szakközépiskola nőiruha-készítő tanulói hétfőn mosható egészségügyi maszkok varrását kezdték meg, az első 120 darabot már át is vette Nagy Bálint polgármester. A terv szerint összesen ezer darabot készítenek, hogy hozzájáruljanak a koronavírus elleni védekezéshez. Az elkészült maszkokat a lakosság kapja majd. A múlt héten az önkormányzati intézményeket, a mentőállomást és a városi kórházat ugyanis már ellátták hasonló maszkokkal, amelyeket a keszthelyi varrónők készítettek.

Kisvárdán néhány nap alatt több száz egészségügyi segédeszközt, lábzsákot, maszkot és fejvédőt varrtak a hivatali közfoglalkoztatottak, valamint az önkormányzat felhívására jelentkező önkéntesek. A Békés Megyei Könyvtár épületében létrehozott természettudományos laborban pedig 3D-s nyomtatókkal és a rendelkezésre álló alapanyagok felhasználásával gyártanak arcvédő maszkokat a koronavírus elleni védekezés jegyében.

Egészségügyi védőfelszerelések érkeztek a Veszprém Megyei Tüdőgyógyintézetbe.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás

A XVIII. kerületi önkormányzat is saját készítésű maszkokkal segíti a koronavírus elleni védekezést. Egy önkormányzati varrodában, hét embert foglalkoztatva készítik a mosható, fertőtleníthető, jó minőségű, többször felhasználható textil arcmaszkokat. A védőfelszerelést az önkormányzat egyrészt az utcákon dolgozó alkalmazottaknak, másrészt pedig a hetven év felettieket ellátó idősgondozóknak és önkénteseknek adja. De Szolnokon is osztanak ingyen maszkokat a közintézményekben dolgozóknak, a bolti eladóknak, a piaci árusoknak, a taxisofőröknek, valamint a bölcsődék, az óvodák és az iskolák alkalmazottainak. Emellett a lakosság is kap maszkokat, háztartásonként legfeljebb kettőt.

Segítség az egészségügyi dolgozóknak

A koronavírus-járvány miatt a zuglói egészségügyi szolgálat dolgozóinak veszélyhelyzeti pótlék bevezetését rendelte el Horváth Csaba, a XIV. kerület polgármestere. A dolgozók április 1-je és május 31-e között kapják majd a pótlékot, amelynek összege a bruttó bér 25 százaléka lesz. Debrecenben pedig fertőtlenítő osztásával próbálják segíteni a háziorvosok munkáját.

Az Orosházi Kórház várhatóan a héten használatba veszi azt a hat konténert, amelyben előszűrik majd az intézménybe érkező betegeket. A konténerek pénteken érkeztek meg, ám jelenleg még tart az átalakításuk és a fertőtlenítésük. Ezzel egy időben a sürgősségi betegellátó osztályt (sbo) átépítésekkel légúti és nem légúti részlegre választották szét, hogy a fertőző betegeket elkülöníthessék. Ha a konténervizsgálóban történt előszűrésen koronavírus-fertőzés gyanúja merül fel, akkor a beteg kizárólag a légúti sbo-ra kerülhet. Őket további gyógykezelésre a Békés Megyei Központi Kórház gyulai járványkórháza fogadja.

Adományokkal is segítenek

A szolnoki Hetényi Kórház részére 14,5 millió, a MÁV Kóháznak pedig mintegy 8 millió forint gyűlt össze 1 hét alatt. A szolnoki önkormányzat emellett 10 millió forint értékben támogatja a két kórház koronavírus elleni küzdelmét. De a szentesi önkormányzat is gyűjtés indított helyi magánszemélyek és vállalkozások kezdeményezésére. Az összegyűlt pénzből az új típusú koronavírus kimutatásához használható PCR-készüléket vásárolnának a Dr. Bugyi István Kórháznak.

