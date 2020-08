A pénisz így változik az öregedéssel

Szerző: HáziPatika Létrehozva: 2020. augusztus 5. 12:55 Módosítva: 2020. augusztus 7. 14:47

Az öregedéssel számos egészségügyi és fizikai változás megy végbe az emberi testben, és ezek a folyamatok természetesen a nemi szerveket is érintik - tehát a péniszt is. A változás elkerülhetetlen, így érdemes lélekben (és akár testben is) felkészülni rá.

h i r d e t é s

A korral testünk minden része változik, nem kivétel ez alól a férfiak pénisze sem. Dr. Brian Steixner urológus szerint a jó hír, hogy néhány dolgot azért mindenki tehet annak érdekében, hogy minél tovább maradjon egészséges és fiatalos az említett testrésze - írja a Men's Health. Merevedési zavar: amit a férfiak elhallgatnak A legtöbb férfi, aki elégtelennek érzi szexuális teljesítményét, mélyen magába zárja a problémát, mintha ez a baj csak őt sújtaná. Pedig amerevedési zavarma már akár népbetegségnek is mondható. Kattintson a részletekért! Idős korra így változik meg a pénisz Az egyik leglátványosabb változás, amely különösen a 70 évesnél idősebbeket érinti, a herezacskók megereszkedése. Ez az öregedéssel járó általános izomszövetvesztés miatt gyakorlatilag elkerülhetetlen. Extrém esetekben olyan súlyos is lehet, hogy ha egy férfi ülve használja a toalettet, a herezacskója beleérhet a vízbe. Amennyiben nagyon zavaró a változás, plasztikai műtéttel lehet rajta segíteni. A folyamat késleltetésében pedig segíthet, ha nem dohányzunk, illetve igyekszünk egészséges testsúlyt fenntartani. A korral szintén elkerülhetetlen a pénisz zsugorodása, amely egy hosszú, lassú, de megállíthatatlan folyamat. Az oka az, hogy a bőrsejtek idővel vesztenek a rugalmasságukból. A szakember szerint mindezen súlyosbíthat a súlyfelesleg, különösen akkor, ha a hasi részen sok a zsírpárna, mivel a bőr ilyenkor a pénisz egy részét "maga alá temeti". Ez egy újabb ok arra, hogy igyekezzünk jó formában maradni. Korral a férfiak testében is változások zajlanak le. Fotó: Getty Images A pénisz formája is változhat idővel, pontosabban meggörbülhet, mivel az évtizedek során folyamatosan - látszólag - ártalmatlan traumáknak van kitéve, mint például a sport vagy a szexuális tevékenység. 60-70 éves korra akár kifejezetten látványos görbület is kialakulhat. Ez ellen például botoxinjekciókkal lehet tenni a szakember szerint. Természetesen szót kell ejteni a merevedési zavarokról, hiszen azok fellépésének kockázata fokozatosan emelkedik az idő múltával. Ez ellen a legjobb módszer, ha már fiatal kortól kezdve vigyázunk magunkra és az egészségünkre. Rendszeres mozgás, egészséges táplálkozás, egészséges testsúly, megfelelő mennyiségűalvás- ha ezekre ügyelünk, a szakember szerint akár még 90 évesen is teljesen normális erekciónk lehet. Merevedési zavar: amit a férfiak elhallgatnak A pénisz meglepő elváltozásai A pénisz vészjósló elváltozásai Túl későn ismerik fel ezt a rákot a magyaroknál

A korral szintén megemelkedik a prosztatarák és a hererák veszélye, emiatt aztán nagyon fontos, hogy 40 éves kor fölött minden férfi rendszeresen járjon szűrésre. Emellett megnő a bőrrák kialakulásának rizikója is a péniszen, különösen azoknál, akik sokat szoláriumoztak vagy napoztak meztelenül.