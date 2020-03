Szekunder fejfájások csillapítása

A fejfájásnak ezt a típusát okozhatja szervi betegség, sérülés, túl sok fájdalomcsillapító gyógyszer bevétele, de akár stresszes életmód vagy időjárási front is.

Afejfájásés típusai A lakosság 90 százalékának van esetenként fejfájása és 40-50 százaléka rendszeresen szenved miatta. A kísérő tünetek, mint a hányinger, szédülés, egyensúlyozási problémák, fáradtság, látás- és beszédzavarok csak tovább fokozzák a beteg gyötrelmét. Kattintson!

A diagnózis mindenek előtt

Abban az esetben, ha úgy kezd el fájni a fejünk, hogy előtte nem voltak fejfájós rohamaink, érdemes orvoshoz fordulni, hiszen lehetséges, hogy nem primer fejfájásban szenvedünk, hanem valamilyen megbetegedés áll a tünetek mögött. Legtöbben ilyenkor agydaganatra gyanakodnak, de ezen kívül még számos betegség lehet az előidéző.

Ilyen például az agyhártyagyulladás, az agyvelőgyulladás, egyes emésztőszervi megbetegedések vagy a pajzsmirigy működési zavara. Lehet az ok látászavar vagy zöldhályog is, illetve a fejfájás az egyik első tünete az 1-es típusú cukorbetegségnek. Sérülés utáni fejfájás esetén a legvalószínűbb kiváltó ok az agyrázkódás, ilyenkor minimum egy hétig pihenni kell.

A teljes megoldást a kiváltó ok kezelése jelenti

Az orvos a vizsgálat során diagnosztikai tesztek segítségével állapítja meg, hogy áll-e betegség a háttérben. Gyakran rendel el vérvételt vagy agyi képalkotó vizsgálatot. Abban az esetben, ha a tesztek valamelyike pozitív lesz, a fejfájás csillapítása az adott betegség elleni kezelést jelenti. Amennyiben az eredeti kór megszűnik, a szekunder fejfájás is el fog múlni.

Ha a diagnosztikai tesztek nem mutatnak semmit, érdemes fontolóra venni, van-e pszichés zavar afájdalommögött. Stressz vagy pánikbetegség például járhat fejfájással, pszichoterápia segíthet ezek leküzdésében.

Átmeneti fájdalomcsillapítás

Szekunder fejfájás esetén a teljes megoldást a kiváltó ok kezelése jelenti, tűzoltásra bevehetünk fájdalomcsillapító gyógyszereket is. Fejfájás ellen hatásosak a nem-szteroid gyulladáscsökkentő gyógyszerek, mint például az ibuprofen, az aszpirin, a naproxen, az indometacin és a paracetamol.

Azonban az esetleges mellékhatások miatt ezeket semmiképpen nem szabad túlzásba vinni, hiszen fájdalomcsillapító-abúzus jelentkezhet. Ez a szekunder fejfájás egyik fajtája, ilyenkor a fájdalomcsillapítók túladagolása okozza a fejfájást.