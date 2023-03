Méltósággal viseli súlyos betegségét Christina Applegate

Christina Applegate amerikai színésznő 1971-ben született, és a ‘80-as években vált ismertté a Rém rendes család sorozatban. Azóta számos szerepben láthattuk őt, például a Rossz anyák vagy az Édes kis semmiség című filmben. Applegate jelenleg a "Dead to Me" (magyar címmel Halott vagy) című Netflix sorozatban játszik, amelyért Golden Globe jelölést is kapott.

CHristina Applegate a hírességek sétányán (Foto: Gettyimages)

A színésznő 2021-ben egy interjúban mesélt arról, hogy szklerózis multiplexszel küzd. Ha lehetősége van rá szívesen beszél a betegség hatásairól, beleértve az életmódváltást és a betegséggel való küzdelmét, sőt aktívan kampányol, hogy felhívja az emberek figyelmét a szklerózis multiplexre.

Mi a szklerozis multiplex?

Egy krónikus,a központi idegrendszer fehérállományának gyulladásos betegsége, melynek következtében károsodnak az idegsejtek és az idegsejteket körülvevő, úgynevezett myelin. Döntően fiatal felnőttkorban jelentkezik, és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz vezet.

A színésznő nemrég arról beszélt, hogy nehéz volt végignézni a Halott vagy című sorozatának harmadik évadját, mert túlságosan fájdalmas volt számára, Applegate ugyanis a harmadik évad előtt tudta meg, hogy szklerózius multiplexe van, ráadásul a 18 kilót szedett fel a betegségének hatása miatt ekkoriban.

“Nem szeretem látni, hogy hogy küszködöm” - magyarázta. “18 kilót híztam a szklerózisra kapott gyógyszerek miatt. Egyáltalán nem hasonlítottam magamra, és nem is éreztem, hogy én lennék a felvételeken. Túlságosan fájdalmas volt magamat néznem.” - mondta megtörten.

Az SM miatt befejezi a színészetet

Mindazonáltal Applegate Jen Harding szerepében a Dead to Me című sorozatban zseniálisan játszik. Alakításáért megkapta a hatodik SAG-jelölést, mint a legjobb vígjátékban szereplő színésznő.

“Valószínűleg volt az utolsó díjátadóm színészként, szóval ez nagy dolog. Jelenleg nem tudnám elképzelni, hogy hajnali 5-kor keljek és 12-14 órát töltsek egy forgatáson, ebben a pillanatban úgy érzem erre képtelen vagyok.” - mondta.

Christina Applegate a Youtube-on futó The Kelly Clarkson Show-ban azt mesélte, hogy filmes munkáit arra használja, hogy elvonja a figyelmét a valós életben felmerülő problémáiról, amit az SM okoz.

A színésznő a SAG díjátadón (fotó: Getty Images)

“Egész életemben sok gyászon és traumán mentem keresztül és a színészet volt az a hely, ahová menekültem, hogy ne érezzem magam rosszul. A múltbeli szakítások, traumák, halálesetek és a mellrák elől ide menekültem.”

Az SM jelenleg nem gyógyítható, de a betegség tüneteit kezelő gyógyszerek, rehabilitáció és az életmódváltás hatására a betegség kezelése és az életminőség javítható. Az SM kezelésének célja a tünetek enyhítése, a betegség aktivitásának csökkentése és az érintett személyek életminőségének javítása. Sok ember képes egy teljes és aktív életet élni az SM ellenére, és az érintetteknek fontos az orvosi támogatás, az életmódváltás és a megfelelő kezelési terv kialakítása, hogy az életüket minél jobbá tegyék.

A Rém rendes család Kelly-je a humort használja fegyverként az SM ellen, mert nem akarja, hogy az emberek betegként tekintsenek rá. A vicces szerepeiről elhíresült Applegate elmondta, hogy az SM diagnózisa mögött meghúzódó érzelmi viharokat a Dead to Me-ben alakított karakterébe irányította, és inkább viccet csinált az egészből.