Az ütőerek egyre kisebb átmérőjű erekre oszlanak. A legkisebb átmérőjű erek neve hajszálerek vagy kapillárisok. Ezek fala annyira vékony, hogy azon keresztül megvalósulhat a testfolyadék (vér) és a sejtek közötti gáz- és anyagcsere. A sejtektől a szív felé induló erek a vénakapillárisok vagy visszerek, amelyek egyre nagyobb keresztmetszetű gyűjtőerekbe, más néven vénákba torkollanak. A vénák a jobb, illetve bal pitvarba érkeznek. A testartéria értelemszerűen oxigéndús, míg a testfővéna széndioxidban dúsabb vért szállít. Egyes becslések szerint az emberi érhálózat hossza megközelíti a százezer kilométert.

A kivérzéses sokk

Mit tesznek a kiérkező mentők?

Egy emberi szervezet átlagosan 5 liter vért tartalmaz. Jelentősebb élettani hatások nélkül szervezetünk kb. 5-10%-os vérveszteséget tud elviselni, e felett már jól érzékelhető élettani változások következnek be. Vizsgálatok szerint, leegyszerűsítve sokk. Ekkora vérveszteségre testünkreagál, amely a reflexek hiánya miatt, többek közt fulladás veszélyt idéz elő. A sokkos betegnél a légút biztosítás mellett gondoskodnunk kell az agy vérellátásáról is, ennek érdekében vízszintes testhelyzetben lábait felemeljük. Ezt sokkfektetésnek nevezzük.A betegek ellátása számtalan körülménytől függ. Az alábbi tennivalók csak nagy általánosságban igazak, ezektől jelentős mértékben eltérő ellátás is indokolt lehet:Erősebb vérzés esetén első teendő a, amikor a sérült lábvége magasabbra kerül. Ez a mai esetkocsik hordágyán megoldható. A vérzés csillapítása megegyezik a laikus által is felhelyezhető nyomókötés felhelyezésével. Előtte célszerű a sérülést szakszerűen ellenőrizni, akár szemmel is láthatóak olyan eltérések, melyek a további szakellátók számára fontos információkat jelentenek. Pl. milyen mélységű a sebzés, milyen szövetek sérültek, egyéb képletek, mint ideg- és ínsérülés tünete megtalálható-e. Az egész beteget át kell vizsgálni, lehetnek rejtett sérülések is, melyek a megfelelő ellátás és a vérnyomás emelkedése kapcsán vérezni kezdhetnek.Nagyobb mennyiségű vérvesztés esetén a sérült élettani paramétereit ellenőrizni és dokumentálni kell., valamint ailyen esetekben kötelező. Már a helyszínen meg kell kezdeni a folyadékpótlást, mely infúzió adását jelenti.