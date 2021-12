Így csillapíthatja hasi görcseit

A hasi görcsöket többféle gyógyszerrel is enyhíthetjük. Fotó: Getty Images

Egyéb tanácsok görcsök ellen

Az ibufprofen vény nélkül kapható nem-szteroid tartalmú gyulladáscsökkentő szer. Használják hasi görcsök ellen is, annak ellenére, hogy leggyakoribb mellékhatása éppen ezt a területet érinti: gyomor- és bélnyálkahártya-kárósító hatása lehet. Éppen ezértpéldául ellenjavallt a szedése. A paracetamol, többek között menstruációs görcsökre szedhető, gyulladáscsökkentő hatása nincs. Nagy előnye, hogy nem károsítja a gyomor nyálkahártyáját, viszont májelégtelenséget okozhat.A drotaverint kifejezetten simaizomgörcsök esetére ajánlják, különösen az epeutakat érintő és húgyúti eredetű megbetegedések kezelésére, de kiegészítő kezelésként gyomor-bélrendszeri betegségek okozta hasi görcsök ellen is. Alacsony vérnyomású betegek csak fokozott elővigyázatossággal alkalmazhatják.szintén simaizomgörcs-oldó hatású szer, epeúti görcsök, húgy- és ivarszervi görcsök, de például IBS kezelésére is alkalmas. Szapora szívverés, szívritmuszavar, zöld hályog, bélelzáródás gyanúja esetén fokozott elővigyázatossággal alkalmazható. Vény nélkül kapható hatóanyag. A metamizol-nátrium nem szteroid gyulladáscsökkentő, gyors és erős hatású fájdalomcsillapító, hazánkban vényköteles.A gyógyszerek kiegészítéseként még megtehetünk néhány dolgot annak érdekében, hogy enyhítsünk a fájdalom okozta kínokon. Fontos, hogya legtöbb embernek nagy könnyebbséget jelent, ha oldalra fekszik és összekucorodik. Görcsök esetén kerüljük a fűszeres és nagyon zsíros ételeket, és igyunk minél több folyadékot. A hashoz szorított meleg törülköző is enyhülést hozhat.