Hátfájás: valóban káros a ferde testtartás?

A helyzet gyakran felnőttkorban sem javul, egyszer nem árt megfigyelni, hogy mondjuk a munkahelyünkön ki hogyan ül a székében. Nem csoda, ha a statisztikák szerint tíz emberből nyolcnak egyszer élete során komoly hátfájása van - írja a Spiegel Online.

Ezek a legtöbbször nem okoznak maradandó károsodást a gerincben, ugyanakkor afájdalomoka többnyire nem tisztázott. Valószínűleg több tényező játszik közre, de szakértők szerint a testmozgás hiánya és a mentális stressz vannak szervezetünkre - jelen esetben a hátunkra - a leginkább káros hatással.

A testmozgás jó hatását a gerincre nem kell magyarázni, hiszen a test egészét stabilizálja, így könnyíti minden izom, ízület, ín és szalag működését. Egy ezerötszáz gyereken végzett kutatás szerint pedig az egyensúly és a koordinációs készség gyakorlatokkal történő javítása alapvetően befolyásolja a későbbi helyes testtartást.

Valóban káros, ha összegörnyedve ülünk a számítógép előtt? Fotó: iStock

"A ferde ülés és a hátproblémák között azonnal kimutatható az összefüggés" - magyarázza Caroline Friebe, a hamburgi sportkórház vezetője. A legnagyobb gond szerinte ilyenkor a terhelés egyenlőtlen elosztása, hiszen a rossz ülő testtartás azt eredményezi, hogy a szervezet terhelése egyoldalúvá válik, a csigolyák pedig begyulladhatnak.

Hartmut Göbel főorvos szerint ezért ér meg minden pénzt az úgynevezett dinamikus szék, melynek ülése és háttámlája is rugalmas és dinamikus, így mozgásban tartja a testet. "Ez a fájdalom nem más, mint egy védekező reakció, hiszen ha túl sok időt töltünk egyetlen testhelyzetben, az jobban igényben veszi az ízületeket. Ezért jó, ha az ülő pozíció folyamatosan változik."

Problémát okozhat azonban, hogy az irodai munka sokszor nagyfokú koncentrációt igényel, a folyamatos mozgás ezt viszont akadályozza, az idegrendszer általános aktivitását csökkenti. De dinamikus szék híján is van megoldás: néha fel kell állnunk, és sétálnunk vagy mozognunk kell egy kicsit, hogy a sejtek közötti feszültség, és ezzel a fájdalom is mérséklődjön.

Dr. Göbel az tanácsolja, hogy időnként tegyünk egy rövid sétát az irodában, vagy akár lépcsőzzünk pár szintet. "A testtartás megváltozása miatt a mozgás nagyon jót tesz az izmoknak, az ízületeknek és a szalagoknak, mert a gerinc terhelése újra egyensúlyba kerül."

A munkahelyi mozgásnak ráadásul nemcsak fizikai, de pozitív pszichés hatása is van. "Akinek lelki problémái vannak, általában a hátfájdalma is sokkal erősebb, hiszen a stressz nagyon gyakran fizikailag is formát ölt - teszi hozzá Caroline Friebe. Nem hiába mondják sokan, hogy úgy érzik, mintha valami ülne a nyakukon. Ez egyértelmű jele a stressznek."

Dr. Göbel és tudós csapata egy egyszerű tesztet végzett el huszonkét olyan alanyon, akinek semmiféle hátproblémája nem volt. Mivel gyakori pozíció a számítógépek előtt, ha valaki előregörnyedve dolgozik, a gerinc terheltségét vizsgálták középső, előre- és hátradöntött pozícióban. Az eredmény: a terhelés középen volt a legnagyobb, hiszen hajlított hátnál a cipelt súly eloszlott.

Tehát az egyenes testtartással is vigyázzunk, bár kiskorunkban a szüleink figyelmeztetése hasznos volt, hiszen azonnali pozícióváltással járt, a hát pedig fellélegzett. A konzekvencia pedig az, hogy az egyenes testtartásnál sokkal fontosabb a rendszeres testmozgás. A hátfájás ellen tehát a székben, és azon kívül is rengeteget tehetünk.