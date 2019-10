A fájdalmas együttlét 5 lehetséges oka

Orvoshoz viszont ritkán fordulnak vele, mert kellemetlen érzés erről beszélni. Pedig egyszerű lélektani okoktól elkezdve egészen komoly betegségekig sok oka lehet a fájdalmas közösülésnek.

1. Hüvelyi szárazság

Titokzatos női betegségek A megszokott nőgyógyászati vizsgálatot rutinszerűen végzik az orvosok, páciensként már mi is fejből fújjuk a forgatókönyvet. Ám a szokásos apró problémák mellett néha titokzatosnak tűnő betegségek is képbe kerülnek. Mire számítsunk ilyen esetekben?

2. Gombás fertőzés

Ebben az esetben a pénisz nehezen tud behatolni a hüvelybe. A hüvelyi szárazság oka lehet gyógyszer-mellékhatás (például jelentkezhet antidepresszánsok vagy fogamzásgátlók szedése esetén), illetve a menopauza is előidézheti. Ezeken kívül ennek a problémának lelki okai is lehetnek, tudatalatti tiltakozást, párkapcsolati gondokat is jelezhet vele a szervezet. Vízalapú síkosító használatával a probléma orvosolható, de a lelki okokat természetesen nem szünteti meg.Ha a nemi szervek viszketnek, aktus után pedig vörösek is gyulladtak, lehetséges, hogy gombás fertőzés áll a háttérben. Ebben az esetben keresse fel nőgyógyászát, aki szájon át bevehető gyógyszer és/vagy krémet írhat fel a fertőzés kezelésére. Kevesen tudják, de az antibiotikum szedése nemcsak a bélflórát, hanem a hüvelyflórát is károsítja, így hajlamosabbá tesz a gombás fertőzésekre.