Így csillapítsuk az endometriózis okozta fájdalmat

Nem-szteroid szerek

Gyógynövényekkel az intim gondok ellen Görcsökkel, erős vérzéssel küzd minden hónapban, visszatérő altesti bajok gyötrik? Nem kell mindjárt gyógyszerekhez nyúlni, természetes szerek is sokat segíthetnek a női bajokon!

Csak természetesen

Hormonkezelés

Az endometriózis fájdalmának csökkentése gyógyszerekkel is lehetséges h i r d e t é s

A műtéti út

első körben vény nélkül kapható, nem-szteroid gyulladáscsökkentő szereket ajánlanak, mint az ibuprofen vagy a paracetamol, illetve hatásosak lehetnek a menstruációs görcsoldók is.Léteznek, amelyek csökkenthetik az endometriózis tüneteit, így a fájdalmat is, de ezek alkalmazása előtt mindenképpen kérjük ki a kezelőorvos véleményét. A barátcserje- és poloskavész-készítmény segíthet a hormonális egyensúly fenntartásában, bár leginkább még enyhe, kialakulóban lévő betegség ellen hatásos. Endometriózis esetén a leghatásosabb gyógyszeres terápia a hormonkezelés. Ha a páciens nem kíván teherbe esni, általábanír fel az orvos. Mivel a szájon át bevett gyógyszer terhességhez hasonló állapotot alakít ki a szervezetben, a nyálkahártya is ehhez megfelelően alakul át, ez pedig megszüntetheti az endometriózis tüneteit.Ha a teherbeesés a cél, szóba jöhetnek a petefészket stimuláló hormonok termelődését gátló szerek, mint például a danazol vagy a GnRH analógok. Ezek gátolják a tüneteket, viszont a menstruációt is. Mellékhatásaik meglehetősen kellemetlenek: a danazol az arc szőrösödését és pattanásokat okozhat, míg a GnRH analógok olyan menopauzához hasonló tüneteket idéznek elő, mint a hőhullámok és a hüvelyszárazságot. Az aromatázgátlókat elsősorban az emlőrákban betöltött szerepük miatt ismerjük, azonban endometriózis kezelésében is hatásosak lehetnek.Az endometriózist okozó szöveteket eltávolító műtétés hatékonyabban csökkenti a fájdalmat is, mint a hormonkezelés. A beavatkozás során eltávolítják a hegszövetet és az összenövéseket laporoszkóposan vagy nyílt hasi műtét útján. Előbbi esetén a hasfalon apró bemetszést ejtenek, és ezen keresztül hőkezeléssel kiégetik a kóros szöveteket. Az endometriózis kezelésének végső lehetősége a méhnek és a két petefészeknek az eltávolítása , amely garantáltan megszünteti a tüneteket, azonban értelemszerűen teljesen kizárja a későbbi teherbeesés lehetőségét is.