6 módszer krónikus hátfájdalom ellen

A krónikus hátfájdalomnak lehetnek egyértelmű kiinduló okai - például egy sérülés -, és bár az idősebbeket nagyobb arányban érinti, bizonyos betegségek vagy rendellenességek miatt már fiatalabb korban is jelentkezhet. Dr. Arnold Dénes Arnold MSc fájdalomspecialista, akupunktőr, a Fájdalomközpont sebésze szerint különösen nehéz megbirkózni ezzel az állapottal, ha nem ismert az oka, ezért minden kezelést alapos kivizsgálásnak kell megelőznie.

Jelek, hogy a hátfájás komoly bajra utal A háti szakaszon érzettfájdalomgyakori, mindenki találkozik vele néhányszor életében, és a leggyakrabban valamilyen ártalmatlan oka van, a panaszok pedig néhány nap alatt maguktól megszűnnek. Ha azonban az alábbiakat tapasztaljuk magunkon, a legjobb, ha minél hamarabb orvoshoz fordulunk.

A krónikus hátfájdalom okai

A panaszok mögött általában az alábbi problémák húzódnak:

Porckopás, amelynek következtében elvékonyodnak a porcok a gerincben.

Gerinccsatorna-szűkület, amely a gerinc bármely szegmensében előfordulhat.

Porckorong-probléma, mint példáulsérvvagy kiboltosulás.

Myofasciális fájdalom, amely izomfájdalmat és -gyengeséget eredményez.

A hátfájdalomnál ugyanakkor a lúdtalp, a csípő- és a térd-elváltozások mellett gondolnunk

kell a vese, a prosztata, a húgyhólyag problémáinak és a nőgyógyászati okok, valamint a béltraktus betegségeinek kizárására is.

Sok esetben nem olyan egyszerű felmutatni egy konkrét okot, amely a krónikus fájdalmat okozza. A szakemberek sokáig abból indultak ki, hogy a fájdalom mögött minden esetben valamilyen jól körülhatárolható ok, betegség húzódik. Ha pedig ilyen konkrétumot nem találtak, hajlamosak voltak kijelenteni, hogy a krónikus hátfájdalom vagy krónikus fájdalom szindróma (KFSZ) csakis a páciens képzeteiben létezik, bevett módszerekkel tehát nem kezelhető. Szerencsére az utóbbi években egyre több újfajta megközelítés jelent meg a KFSZ kezelésében is, valamint egyre több olyan faktort azonosítanak, amely befolyásolja a betegséget. Ugyanakkor első lépésként mindenképpen egy nagyon alapos kivizsgálást kell elvégezni, és az eredmények tükrében lehet a kezelésről dönteni, amelynek egyáltalán nem kell feltétlenül műtétnek lennie. A műtéten kívül az alábbi módszerek lehetnek eredményesek.

Gyógytorna, mozgásterápia

Fontos, hogy a hátfájdalomtól szenvedő páciensek ne meneküljenek inaktivitásba, hanem igyekezzenek megtalálni a hozzájuk leginkább illeszkedő mozgásformát. Ez lehet például jóga, pilates, gerinctréning, kinesis, body art, callanetics, gerinctréning, tánc, lovaglás, úszás. De mindenekelőtt a személyre szabott, stabilizáló gyógytornát ajánlatos elkezdeni, hiszen ez erősítheti meg a gerincmenti izmokat annyira, hogy a további mozgásformák is biztonsággal végezhetőek legyenek. Sőt az automatikusnak hitt mozdulatok - lehajlás, emelés - hátfájdalmak esetén újratanulandóak a gyógytornász segítségével.

A gerincmenti izmokat erősítő mozgásforma is enyhítheti a fájdalmat

Lelki segítség

A krónikus hátfájdalom nemcsak testi, de lelki panaszokkal is jár, hiszen az állandó frusztráció és a tehetetlenség érzése akár depresszióhoz is vezethet. Ha a páciens úgy érzi, efelé halad, mindenképpen forduljon pszichiáterhez, pszichológushoz vagy más lelki segítőhöz, tanulja meg a meditációt, a relaxációt vagy más módszert, amelynek segítségével a fájdalomról máshová tudja terelni a fókuszát.

Étrend

Túlsúly esetén az elsődleges cél, hogy próbáljuk leadni a felesleges kilókat, amelyek plusznyomást helyeznek a gerincre. Érdemes a teljes értékű táplálkozást előtérbe helyezni, és minél inkább visszaszorítani a transzzsírokat, a feldolgozott élelmiszereket és a finomított cukrot.

Életmódelemek megváltoztatása

Amikor krónikus hátfájdalommal kell élnie valakinek, fontos, hogy elfogadja a határait és bizonyos szintig adaptálódjon, figyelje teste jelzéseit. Ha fűnyírás közben erősödik a fájdalom, hagyjuk abba, és pihenjünk le, illetve végezhetünk nyújtógyakorlatokat is. Kevesen látják be az összefüggéseket, de fontos felhagyni a dohányzással is, hiszen a nikotin és más, a cigarettában lévő anyagok bizonyítottan erősítik a fájdalmat, rontják a szervek tápanyagellátását, és lassítják a gyógyulást.

Injekciós kezelések

A fájdalomspecialista szerint a komolyabb hátfájást sokszor enyhítik helyi gyulladáscsökkentő injekcióval is. A kortikoszteroid nevű hatóanyag ugyanis az ízületi résbe fecskendezve gyorsan eljut a gyulladás helyére, így gyorsabban és hatékonyabban fejti ki a fájdalomcsillapító hatást, mint a szájon át szedhető gyógyszerek, és kevesebb is a mellékhatása azoknál. Természetes hatóanyagú kezelésként szóba jöhet az orvosi kollagénterápia, amely csökkentheti a gyulladás mértékét. Sőt a gyors fájdalomcsillapítás mellett a szöveti képleteket is meg lehet erősíteni, ami hosszú távú fájdalomcsökkenést eredményez.