5 módszer a menstruációs fájdalom otthoni csillapítására

Persze vitathatatlanul az a legegyszerűbb megoldás, ha gyorsan beveszünk egy pirulát, de kiegészítő kezelésként kipróbálhatjuk az alábbi módszereket is.

5 gyógynövény menstruációs görcsökre

Jól jöhet a kamilla, a cickafark vagy a fehér fagyöngy is

Vitaminok és ásványi anyagok

Női bajokra leggyakrabban a cickafarkot ajánlják, amely valóban minden életkorban hatásos a női nyavalyák legyőzésére: menstruációs görcsök ellen is bevethető, de a változókor tüneteit is enyhíti, illetve petefészekgyulladás vagy mióma esetén is számíthatunk rá. Ha a PMS idegi és lelki alapú tüneteit (stressz, alvászavar, hangulati ingadozások) kívánjuk enyhíteni, próbálkozzunk meg a citromfűből készült gyógyteával.Kutatások szerint azok, akik ügyelnek arra, hogy megfelelő mennyiségű vitamint és ásványi anyagot juttassanak a szervezetükbe, kevésbé szenvednek mestruációs fájdalomtól. A görcsök erősségét különösen a kalcium, a magnézium és a kálium enyhítik, a vérzés alatt különösen fontos, hogy eleget juttassunk belőlük a szervezetünkbe. Vitaminok közül különösen fontos a B6, a C és az E vitamin.