Hogyan étkezz, ha rendszeresen mozogsz? Egyszerű tippek kezdőknek

A sport és mozgás nélkülözhetetlen

A sport rekreációs, egészségvédelmi és versenyzési céllal is űzhető:

Rekreációs sport: Célja az egészségre való törekvés, betegségmegelőző hatású, örömforrás, felfrissülés, az aktív szabadidő eltöltése, segíti a kikapcsolódást és a stressz levezetését.

Egészség sport: Minden olyan fizikai tevékenységre összpontosít, amely az egészségre pozitívan hat, indokolatlan kár vagy kockázat nélkül.

A rendszeres sportolás a fizikai aktivitás természetes cselekvés, a testmozgás örömét a születésünktől a halálunkig élvezhetjük. A rendszeres mozgás javítja testünkben az izom - zsír arányt, karbantartja a szív - és érrendszerünket, fittebbek és vonzóbbak leszünk hatására. A mozgás és a táplálkozás elengedhetetlen része az egészséges életmódnak.

Miért számít az, hogy mit eszünk, ha sportolunk?

Az edzés önmagában már hatalmas lépés az egészség felé – azonban ha nem párosul tudatos táplálkozással, akkor könnyen megeshet, hogy nem éred el a kívánt eredményt, vagy gyorsabban kifáradsz, sőt: akár sérüléshez is vezethet.

Az étkezés segít:

energiát biztosítani a mozgáshoz,

támogatni az izmok regenerálódását,

megelőzni a fáradtságot és a túledzést,

optimalizálni a testösszetételt (zsírégetés/izomtömeg-növelés).

Három alapszabály, amit érdemes betartani

Fontos:

Az edzés előtti és utáni szénhidrát- és fehérjebevitel támogatja az izomerőt és a testösszetétel javulását.

Az edzés előtti étkezés mérete és időzítése befolyásolhatja az edzés utáni táplálkozás szükségességét.

1. Ne éhezz edzés előtt!

Ha teljesen üres gyomorral vágsz neki a mozgásnak, könnyen leeshet a vércukorszinted, szédülhetsz vagy hamar elfáradsz. Edzés előtt kb. 1–2 órával érdemes valamilyen könnyű, szénhidrátban és fehérjében gazdag ételt fogyasztani.

2. Edzés után jöhet a regeneráció!

Edzés után fontos, hogy az izmaid visszakapják, amit felhasználtak. Ez segíti az izomépítést, a glikogénraktárak feltöltését és a regenerációt. Jó választás lehet: csirkemell rizzsel és zöldségekkel, vagy fehérjeturmix egy kis gyümölccsel, esetleg túró mézzel és zabpehellyel.

3. Hidratálj folyamatosan!

A megfelelő hidratálás nemcsak a teljesítményhez, de a biztonsághoz is elengedhetetlen. Már 1-2% folyadékvesztés is ronthatja a fizikai és szellemi teljesítményt. Edzés előtt, alatt és után is fontos a vízbevitel!

Miért fontos a táplálkozás időzítése?

A tápanyagok időzítése azt jelenti, hogy tudatosan megtervezzük, mikor és mit eszünk az edzések előtt, alatt és után. Ez a megközelítés segíthet a regenerációban, az izomépítésben és a teljesítmény javításában.