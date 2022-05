A megfelelő kezeléssel és életmóddal elhalványítható, eltüntethető az esztétikai zavart okozó elváltozás. Az első lépés azonban, hogy megtaláljuk, milyen kiváltó okok húzódnak meg a háttérben. A témáról dr. Rózsa Annamária, a Dermatica bőrgyógyásza foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat.

Az orron esztétikai zavart okozó piros erek megjelenéséért több kiváltó ok is felelős lehet. Fotó: Getty Images

Rozácea tünete is lehet a kipirosodott orr

A bőrfelszínhez közel elpattant vagy kitágult erek, a pókhálóerek valójában vékony, elszórtan elhelyezkedő, általában rózsaszín megjelenésű visszerek. Bizonyos esetben megfigyelhetők csoportosan elhelyezkedő, egy pontból kiinduló, kissé vastagabb, lilás színű visszerek is. Leginkább a lábon és arcon helyezkednek el, de bármelyik testrészen kialakulhatnak. Megjelenésükben az alábbi tényezők játszhatnak szerepet.

Fényterhelés: az erős, tartós napsugárzás, illetve a fényvédelem hiánya kitágíthatja az ereket.

Genetikai hajlam: akinek a családjában már előfordult ilyen jelenség, annál nagyobb a kockázat annak kialakulásra.

Hőmérséklet- és nyomásváltozás: a jelentős hideg-meleg váltakozás okozhat értágulást, ahogyan - akár hányás vagy egy nagyobb tüsszentés következtében - megnövekedett nyomás miatt is elpattanhatnak az erek.

Tartós alkoholfogyasztás: az alkohol kitágítja az ereket, az alkoholbetegség pedig az arc tartós kipirosodásához vezethet.

Várandósság: a hormonális változás miatt megjelenhetnek olyan kis erek, amelyek a szülés után többnyire el is tűnnek.

Környezeti irritáció: bizonyos anyagok roncsolhatják a bőr szerkezetét, ami miatt láthatóbbá válnak az erek.

Rozácea: a bőrbetegség eleve kipirosodással jár az orca, az orr, az áll környékén.

Hogyan kezelhető a probléma?

Mit tehetünk a rozácea megelőzése érdekében? Részletek itt.

"Ha kiderítettük, pontosan mi okozza a problémát, mindent meg kell tenni a kiváltó ok megszüntetéséért, de a már látható ereket is el lehet tüntetni, halványítani. Sok esetben beválhatnak a retinoidalapú krémek, amelyek csökkentik az erek láthatóságát és javítják a bőr állapotát, bár egyes esetekben éppen fokozzák a pirosságot és viszketést okoznak. A többi között ezért fontos, hogy szakorvos válassza ki a megfelelő kezelést, ráadásul számos hatékony gyógyszerhez csak recepttel lehet hozzáférni" - hangsúlyozta dr. Rózsa Annamária. Hozzátette, ha a külsőleges kezelés már nem tűnik elégnek, olyan orvosi eljárások is eltüntethetik a zavaró ereket, mint a szkleroterápia és a lézerterápia. Mindezeken felül pedig egyes életmódbeli tényezők is nagy súllyal esnek a latba.

Mit tehetünk az állapotromlás megakadályozásáért?