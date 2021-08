Gondot okoz, ha ezt kihagyjuk lefekvés előtt

A kozmetikumok sokat ígérő csomagolásainak és reklámjainak nehéz ellenállni. Pedig még a legnépszerűbb arcápoló termékek között is vannak olyanok, amelyek használatának igazából nincsen túl sok értelme. Részletek itt.

Nagyon sok sminktermék tartalmaz olyan anyagokat, amelyek eltömíthetik a pórusokat, ha túl sokáig maradnak a bőrön. Ezzel együtt a pórusokban maradnak a bőrön termelődő természetes olajak, egyes baktériumok, a verejték, és az elhalt hámsejtek is. Ennek következében pattanások és mitesszerek alakulhatnak ki, így a sminket mindenképpen ajánlatos lemosnunk lefekvés előtt. Ezzel azt is elkerülhetjük, hogy a párnánkra sminkmaradványok kerüljenek, ami egyrészt nem higiénikus, másrészt a bőrünket és a hajunkat is hajlamosabbá teheti a zsírosodásra - figyelmeztet friss cikkében a Brightside.

Ha nem mossuk le esténként a sminket, annak irritált és idő előtt öregedő bőr lesz az eredménye. Fotó: Getty Images

Intsünk búcsút az irritált bőrnek!

Ha nem sminkben fekszünk le aludni, azzal csökkenthetjük annak az esélyét is, hogy irritált, kipirosodott bőrrel ébredjünk. Minél tovább vannak ugyanis a bőrön a különféle sminktermékek, annál nagyobb az esélye, hogy a bennük lévő vegyi anyagok bőrirritációt, allergiás reakciót váltsanak ki, amitől akár még kiütéseink is lehetnek a pattanások és mitesszerek mellett. Ráadásul az éjszakára fent hagyott smink miatt kevesebb oxigénhez jut a bőr, amitől a bőrünk fáradtabb, fakóbb és fénytelenebb lesz.

Akadályozzuk meg az idő előtti öregedést!

A sminkbenalvásjelentős mértékben felgyorsíthatja a bőr öregedését. Ilyenkor oxidációs és sejtkárosító folyamatok indulnak el a bőrben, felborulhat a bőr védőrétegének természetes biológiai egyensúlya, a bőrsejtek pedig nem tudnak megfelelően regenerálódni az éjszakai pihenés alatt.

Védjük meg ajkaink érzékeny bőrét!

Ha kifestett szemekkel és szempillával fekszünk le aludni, akkor a festékmaradványok éjjel a szemünkbe kerülhetnek, azok pedig irritációt, szemvörösséget, a szem kiszáradását, vagy akár fertőzéseket, kötőhártyagyulladást is okozhatnak. A szempillákon maradt festék emellett kiszáríthatja és megtörheti a pillákat, amelyek egy idő után meggyengülnek, hullani kezdenek és megritkulnak.

Az éjszakára fent maradt rúzs és ajakfesték pedig kiszáríthatja az ajkak vékony, érzékeny bőrét, amely így szintén idő előtti öregedésébe kezd. Az ajak elvékonyodott, berepedezett bőrén keresztül ráadásul könnyebben jutnak a bőrbe és a szervezetbe a különféle kórokozók, ezért annak is megnő az esélye, hogy herpeszünk legyen.