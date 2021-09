Az egészséges öregedéshez ezt szedjük

Az időskornak nem feltétlenül kell egyet jelentenie a hiánybetegségekkel. Mutatjuk, a Healthline gyűjtése szerint mit érdemes szedni, hogy az öregedés mellett is megőrizhessük egészségünket.

Kalcium

A kalcium fontos szerepet játszik a csontok egészségének megőrzésében. A nők esetében a korral nő acsontritkuláskockázata, ezért érdemes lehet kalciumot szedniük, hogy a csontjaikat erősítsék. A kalciumot érdemes D-vitaminnal együtt szedni, mivel az segíti a felszívódását. Emellett ajánlott kerülni a dohányzást és rendszeresen sportolni is, mivel ezek szintén hatással vannak a csontsűrűségre.

Fotó: Getty Images

Omega-3 zsírsavak

Az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentő hatásúak, emellett kutatások szerint segíthetnek az agy egészségének hosszú távú megőrzésében, és fogyasztásuk csökkenti a szívbetegségek kialakulásának kockázatát is. A zsíros húsú halakban sok az omega-3, de ha valaki nem,vagy csak ritkán eszik halat, annak érdemes lehet táplálékkiegészítő formájában halolajat szedni.

Kollagén

A kollagén az egész testünkben megtalálható a bőrtől az izmokon és porckonok át az ízületekig, az öregedéssel azonban folyamatosan csökken a mennyisége. Éppen ezért kollagénes táplálékkiegészítőket is érdemes fogyasztani, és nemcsak azért, hogy a bőr később kezdjen ráncosodni, hanem mert segíthet enyhíteni az artritisz tüneteit, az ízületi fájdalmat és merevséget is.

Q10

A Q10-koenzim az energiatermelésben játszik fontos szerepet. Az alacsony Q10-koenzim-szintet kutatások olyan betegségekkel hozták kapcsolatba, mint a szívbetegség, a 2-es típusú cukorbetegség, a rák vagy éppen az Alzheimer-kór. Szervezetünk Q10-koenzimből is kevesebbet termel, ahogyan öregszünk, így érdemes lehet pluszban szedni.

D-vitamin

A D-vitamint nemcsak idősként, hanem fiatalabb életkorban is indokolt lehet pluszban szedni, ezt a vitamint ugyanis viszonylag kevés élelmiszer tartalmazza. Szervezetünk képes előállítani, ha a bőrünk napfénnyel érintkezik, de mivel az emberek többsége kevés időt tölt a szabadban fedetlen bőrrel - főként az őszi-téli időszakban -, ezért a D-vitamin hiánya meglehetősen gyakori. Ez a vitamin amellett, hogy segíti a kalcium felszívódását, fontos az izmok és azimmunrendszeregészségéhez is, sőt a depresszió tüneteit is segíthet enyhíteni.

B-vitaminok

A B-vitaminok fontosak az energiatermeléshez, a sejtek és az immunrendszer egészségéhez, valamint a megfelelő agyi funkciók fenntartásához is. Hiányuk az idősebb embereknél felgyorsíthatja a szellemi hanyatlást, illetve megnövelheti a szívbetegségek és a csontritkulás kialakulásának kockázatát is. Kiegyensúlyozott táplálkozással általában elegendő mennyiség juttatható belőlük a szervezetbe, ugyanakkor azoknak, akik valamilyen speciális diétát követnek, vagy valami olyan betegségük van, amely hatással van a tápanyagok felszívódására, érdemes lehet táplálékkiegészítő formájában is szedni őket.

Fehérje

A fentiek mellett az izmok egészsége érdekében az idősödő embereknek extra fehérjét is érdemes lehet naponta fogyasztani, például fehérjepor vagy -szelet formájában. Jótékony hatásúak lehetnek továbbá a kurkumát tartalmazó táplálékkiegészítők is, mivel gyulladáscsökkentő hatásuk van, a ginkgo bilobát tartalmazók pedig javíthatják a kognitív funkciókat, illetve segíthetnek lassítani az öregedéssel járó szellemi hanyatlást.