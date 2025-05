Így köszöntötték az anyákat a mentők, a tűzoltók és a rendőrök

„Az Országos Mentőszolgálatnál sok erős és büszke édesanya teljesít szolgálatot, akik hivatásuk mellett családjukért élnek és tesznek nap mint nap. Még arra is van példa, hogy az édesanyai példát követve választják bajtársaink hivatásuknak a életmentést. Így történt ez Moksony Gyöngyi és lánya, Győrik Martina esetében is” – írta anyák napi Facebook-posztjában az Országos Mentőszolgálat.

Szívet melengető történet

Mint írták, Gyöngyi 2018 óta teljesít szolgálatot a Vámosmikolai Mentőállomáson, Martina pedig – az anyukája példáját követve – egy éve csatlakozott a bajtársi közösséghez. Anya és lánya tehát immár ugyanazon a mentőállomáson szolgálja hivatását, mindketten mentőápolóként.

Köszönjük áldozatos munkájukat, minden édesanyának boldog anyák napját kívánunk!” – tették hozzá.

A mentők emellett arra biztatták követőiket, hogy hozzászólásban ők is üzenjenek az édesanyáknak ezen a jeles napon. Éva például így fogalmazott: „Minden mentő édesanyának, köztük drága menyemnek is, boldog anyáknapját kívánok!”, egy másik kommentelő pedig megköszönte a szolgálatban lévő anyáknak az életmentő munkájukat.

Donászy Magda: Édesanyámnak – a tűzoltók előadásában

„Boldog anyák napját kívánunk minden édesanyának és nagymamának! Köszönjük, hogy vagytok nekünk!” – az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ezzel az üzenettel, valamint az alábbi videóval köszöntötte az anyákat.

„Boldog anyák napját a világ összes anyukájának!”

A jeles napra a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) és a Magyar Gyermekmentő Alapítvány (MGYA) is készült egy-egy kedves videóval.

