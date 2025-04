Sértődött autós kérte számon a mentőket – szerinte feleslegesen rabolták az idejét

A férfit az bosszantotta fel, hogy az éppen egy beteg életéért küzdő mentősök esetkocsijukkal megbénították az egyik fővárosi utca közlekedését – írja csütörtök Facebook-posztjában az OMSZ. A levélíró nehezményezte, hogy a mentőautó feleslegesen állt meg megkülönböztető jelzéssel az úton, és tartotta fel ezáltal a forgalmat, mert nem messze talált volna helyet, ahova félre tudott volna állni.

Az üzenet szerint a mentők összesen 20 percet töltöttek a helyszínen, majd további „hosszú percekig” tartózkodtak a mentőkocsiban, mielőtt elindultak volna a beteggel. A férfi úgy véli, a helyes eljárás az lett volna, ha amint betették az autóba, rögtön tovább is gurultak volna vele a kórház felé. „Kérném, erre figyelmeztessék a kollégáikat, hogy csak indokolt ideig tarthatják fel a közlekedést!” – hangsúlyozta levelében a felháborodott autós.

A mentők a betegek érdekeit tartják szem előtt

Bejegyzésében az OMSZ megemlíti, hogy amikor az egység megérkezett a helyszínre, még nem volt szabad parkolóhely. Emellett a beteg állapota sem engedte meg, hogy értékes időt pazaroljanak a parkolással. „Meglepő lehet, de betegellátás közben gépkocsivezető bajtársunk nem fogja otthagyni mentőegységét azért, hogy odébbálljon, majd visszavigye az autót, amikor kórházba szállításra kerül sor. Gépkocsivezető bajtársaink nem csupán sofőrként vesznek részt az életmentésben, aktív szerepet vállalnak az ellátásban is” – emeli ki válaszában a mentőszolgálat.

A posztban kitértek arra is, hogy indulás előtt azért álltak még percekig az úton a mentőautóval, mert a beteget be kellett helyezni a járműbe, pozícionálni kellett, újra meg is vizsgálták, bekötötték a biztonsági övet, rögzítették az eszközöket, valamint beállították a gyógyszeradagoló pumpát és a lélegeztetőgépet. Ez utóbbiak különösen elengedhetetlenek voltak, hiszen egy súlyos légzési elégtelenséggel küzdő beteget szállítottak kórházba. „Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a sérelmezett indokolatlan idő mindössze néhány perc volt, ami kizárólag a beteg érdekeit és biztonságát szolgálta. A fent említett eljárásokat követően a mentő utat adott a forgalomnak, és bajtársaink csak ezt követően végezték el halasztható teendőiket” – olvasható a posztban.

