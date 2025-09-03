Mentősöket és nővéreket is díjaznak - ismét indul a K&H gyógyvarázs pályázata

A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói program 2025-ben is folytatódik, és ezúttal az orvosokon felül a kórházakban és a kórházon kívül – például szakrendelőkben, mentőszolgálatnál vagy háziorvosi rendelőkben – dolgozó gyermekegészségügyi szakdolgozók munkája is reflektorfénybe kerül. Ők azok, akik az orvosi vizsgálatot megelőző feladatokat végzik, például vérvételt, a kezelések során infúziót kötnek be, gyógyszert adnak, és az adminisztrációban, kiegészítő terápiákban is az orvosok nélkülözhetetlen segítői. Nélkülük az orvosok „félkarú óriások” lennének: a nővérek, ápolók, asszisztensek, mentősök, valamint a gyógytornászok, dietetikusok, pszichológusok és kollégáik egyaránt a gyermekgyógyítás szerves részei.

Az orvosokon kívül többek között fiatal nővéreket, mentősöket, asszisztenseket is lehet jelölni. Fotó: Getty Images

„Idén a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díjat az egész gyermekegészségügyre kiterjesztjük, elismerve azokat a szakembereket is, akikről gyakran méltánytalanul kevés szó esik, pedig munkájuk nemcsak a gyógyítás eredményességét növeli, hanem a gyermekek közérzetét is jelentősen javítja. Kedves szavaik oldják a félelmet, odafigyelésük segít a fájdalom enyhítésében, és hozzájárulnak ahhoz is, hogy a vizsgálatok minél kíméletesebbek legyenek. Mindenki, aki átesett már egészségügyi vizsgálaton, tudja, mennyit számít egy ápoló kedvessége, egy nővér bátorító szava vagy egy gyógytornász szakértő támogatása. Gyermekek esetében ez még inkább igaz, hiszen számukra az idegen környezet fokozott szorongással jár. Ezért a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díjjal idén azokat a 40 év alatti, gyermekeket gyógyító orvosokat és szakdolgozókat ismerjük el, akik szívből jövő gondoskodással fordulnak a kis pácienseik felé és nyitottak az innovatív orvoslás iránt. Ezek az egészségügyi dolgozók még évtizedeken át kísérik a beteg gyermekek gyógyulását, és hozzáállásuknak köszönhetően a kicsik kevesebb fájdalmat átélve, gyorsabban épülhetnek fel és élhetnek újra teljes életet” – mondta el Horváth Magyary Voljč Nóra, a K&H Csoport kommunikációs vezetője.

Három kategória a fiatal orvosoknak, kettő a szakdolgozóknak

A K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díjra öt kategóriában nyújthatják be jelentkezésüket a 40 év alatti, gyermekeket gyógyító, szakvizsgával már rendelkező szakorvosok, háziorvosok vagy még szakképzésben részt vevők, illetve a gyermekek gyógyításában részt vevő fiatal szakdolgozók. Szeptember 30-ig a következő kategóriákból választhatnak a pályázók a https://gyogyvarazs.kh.hu/jovo-gyogyitoi-dij oldalon:

szakképzésben részt vevő gyermekgyógyító orvos; házi gyermekorvos; gyermekgyógyító szakorvos; kórházban dolgozó, gyermekgyógyításban részt vevő szakdolgozó; kórházon kívül, gyermekgyógyításban részt vevő szakdolgozó.

A nagyközönség is bíztathatja kedvenc orvosát, gyermekmentősét, gyógytornászát, nővérét vagy más szakdolgozót: szeptember 15-ig jelölhetik őket a honlapon. A jelölés nem jelent automatikus indulást a pályázaton, az orvosoknak és szakdolgozóknak mindenképp ki kell tölteniük a pályázati adatlapot ahhoz, hogy esélyük legyen elnyerni a K&H gyógyvarázs jövő gyógyítói díjat. További részletek a programról az alábbi oldalon olvashatók.