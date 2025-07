CRP és TSH: ismered az egészségügyi rövidítéseket? Teszteld a tudásod!

A keleti tájakon még előfordulhat továbbra is zápor, zivatar, melyek fokozatosan lecsengnek, de északkeleten akár reggelig kitarthat a csapadéktevékenység. Mindeközben az északkeleti határvidék kivételével átmenetileg többfelé kiderül az ég, majd hajnaltól északnyugat felől ismét növekszik a felhőzet és csapadékhajlam is. Az északnyugati, nyugati szél fokozatosan mérséklődik, legyengül, de a zivatar környezetében még erős széllökés is lehet. Késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. A minimum-hőmérséklet döntően 11 és 17 fok között alakul, ennél néhány fokkal hűvösebb a derült, északi, hidegre hajlamos helyeken lehet. Mivel hűvösebb levegő áramlott a Kárpát-medence fölé, hidegfrontjellegű tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél.