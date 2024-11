Eddig kidobtad, pedig a retek levele superfood: 3 finom étel a tápanyagbombából

Ha legközelebb retket vásárolsz a boltban vagy a piacon, ügyelj arra, hogy a levele is friss legyen. Ha hazaérve azonnal levágod, akkor a zöldség nem fogja felélni a benne lévő nedvességtartalmat, így az értékes zöld részt is megmentheted későbbi felhasználásra. Fontos persze alaposan átmosni, de miután lecsorgott róla a víz, egy dobozban nyugodtan elteheted a hűtőbe. Hogy miért? Nos, mint azt Stephanie Schiff dietetikus írja a Northwell Health oldalán, a reteklevél magasabb rost- és C-vitamin-tartalommal bír, mint maga a retek. Így aztán, ha kidobjuk, megfosztjuk magunkat ezektől az értékes tápanyagoktól, feleslegesen szaporítva az élelmiszer-hulladék mennyiségét háztartásunkban.

Ahogy a retek, úgy a reteklevél is nagyon értékes konyhai alapanyag. Fotó: Getty Images

Általában véve elmondható, hogy a reteklevelet hasonló módon használhatod fel a konyhában, mint bármely más zöld leveles zöldséget. Kiválóan passzol salátákba, szendvicsekbe, de akár komplexebb ételekben is gondolkodhatsz. Az alábbiakban mutatunk ötletadónak három egyszerű receptet reteklevél felhasználásával.

Reteklevélpesztó

Hozzávalók:

70-80 gramm fenyő- vagy tökmag

1 kisebb gerezd fokhagyma

2 evőkanál citromlé

1-1 csésze friss retek- és bazsalikomlevél

3-4 evőkanál extra szűz olívaolaj

25 gramm parmezán (opcionális)

só és bors ízlés szerint

Elkészítés: konyhai robotgép vagy aprítógép segítségével jól aprítsd össze a magokat, a fokhagymát, hozzáadva a sót és a borsot. Ezután öntsd hozzá a citromlevet, és azzal is forgasd össze. Csak ezt követően dobd bele a retek- és bazsalikomlevelet, majd aprítsd tovább, amíg szépen össze nem elegyedik. Végezetül belecsorgathatod az olívaolajat, azt is a géppel elkeverve: minél többet teszel hozzá, annál lágyabb pesztót kapsz a végén. A pesztó nagyon finom önmagában kenyérre vagy pirítósra kenve, de készíthetsz belőle rizottót vagy tésztát is.

Pirított reteklevél tojással

Hozzávalók:

3 csokor reteklevél

2 gerezd fokhagyma

2 tojás

őrölt fehérbors és szójaszósz ízlés szerint

Elkészítés: a megtisztított reteklevelet késsel összeaprítjuk, de nem kell túl apróra. Egy nagy serpenyőben olajat hevítünk, majd rádobjuk az előzőleg meghámozott és összezúzott fokhagymát, valamint a reteklevelet. Nagyjából három percig forgatjuk a serpenyőben. Ha azt vesszük észre, hogy leégne vagy a serpenyőhöz tapadna, adhatunk hozzá egy kevés vizet. Amikor a levelek elkezdenek megfonnyadni, fakanállal toljuk ki a serpenyő szélére, hogy középen egy kisebb üreg keletkezzen. Az üresen maradt kör aljára öntsünk egy kevés olajat, majd üssük rá a két tojást, és keverjük össze, mintha rántottát készítenénk. Kevergessük továbbra is, illetve szükség esetén öntsünk még hozzá vizet, hogy ne tapadjon le. Ízesítésként fehérborsot és szójaszószt használhatunk ízlésünknek megfelelő mennyiségben. Az elkészült ételt párolt rizzsel tálaljuk.

Reteklevélleves

Hozzávalók:

270 gramm friss reteklevél

2 evőkanál vaj vagy margarin

2 evőkanál olívaolaj

1 nagy fej vöröshagyma

4 gerezd fokhagyma

2 közepes burgonya

5 deciliter víz

7,5 deciliter csirkehúsleves alaplé

1 evőkanál dijoni mustár

125 milliliter tejszín, tejföl vagy mascarpone

só és bors ízlés szerint

Elkészítés: közepes lángon melegítsük fel a vajat és az olívaolajat egy fazékban, majd adjuk hozzá dinsztelni a felkockázott vöröshagymát. Sózzuk, borsozzuk, és ha folyamatos kevergetés mellett szépen kiüvegesedett, tegyük bele a fokhagymát is, együtt pirítva őket még nagyjából egy-két percig. Ezután mehet a fazékba a meghámozott és felkockázott burgonya és a fél liter víz. Ha felforrt, vegyük lejjebb alatta a lángot, hagyva, hogy a burgonya lassanként megpuhuljon. Amint elértük ezt az állapotot, beleönthetjük a levesbe a retekleveleket és az alaplét. Feddjük le, forraljuk fel, majd lassú tűzön hagyjuk főni, amíg a reteklevelek kellően össze nem esnek benne. Ekkor vegyük le a tűzről. Ha botmixerrel dolgozunk, akkor rögtön hozzá lehet adni a tejszínt vagy tejfölt és a mustárt, aztán kevés borssal fűszerezve simára pürésíteni. Ha viszont hagyományos turmixgépben tennénk ugyanezt, akkor előbb hagyjuk, hogy a leves langyosra hűljön, mielőtt beleöntenénk. Tálaljuk frissen és melegen. A maradék hűtőben tárolva négy napig, lefagyasztva három hónapig is eláll.