Mire figyeljünk vitaminok vásárlásakor?

Vitamin- és ásványi anyag-igényünket számos tényező befolyásolja például életkorunk, fizikai aktivitásunk, táplálkozási szokásaink, betegségeink, de a nemek közötti különbségek is a fontos szempontnak tekinthetők. A megfelelő készítmény kiválasztása előtt érdemes átgondolni, miért van szükségünk vitaminpótlásra, mit várunk az adott étrend-kiegészítőtől. Előfordulhat, hogy úgy ítéljük meg, táplálkozásunk nem fedezi az optimális vitaminszintet, de az is lehet, hogy a téli vírusos időszakban immunrendszerünk erősítése a fő cél.

Sokan nem is gondolják, hogy a káros szenvedélyek az alkohol, a dohányzás is jelentős mértékben befolyásolja a szervezet vitaminkészletét. Rendszeres dohányzás esetén érdemes emelni a napi C-vitamin bevitelt, ám vesekövesség esetén csínján kell bánni e vitaminnal. Ugyanakkor a választásnál az is lényeges, van-e valamilyen komolyabb vitamin -, ásványianyag-hiányunk, vagy épp csak szervezetünk vitaminraktárát szeretnénk feltölteni, felkészítve ezzel testünket egy nagyobb változásra. Ilyen például a gyermekvállalás, amikor jelentős mértékben megnövekedik a szervezet vitaminigénye. Már várandósság előtt érdemes, olyan komplex multivitamint választani, amelyben a szükséges összetevők mellett megfelelő mennyiségű folsav is megtalálható.

A káros szenvedélyek is növelik egyes vitaminok igényét a szervezetben

Bár sokféle összetevőt tartalmaznak, mégis különböznek a multivitaminok

A multivitamin készítmények a szervezet számára fontos vitaminokat, nyomelemeket és ásványi anyagokat tartalmaznak, ezek arány azonban termékenként eltérő. Bár a bennük lévő vitaminok mennyisége klinikailag meghatározott értékek között mozoghat, összetételük nagymértékben különbözhet. Vannak készítmények, amelyek probiotikumokat, gyógynövény kivonatokat is tartalmaznak. Ilyen például az echinacea, vagyis a bíbor kasvirág, ami kiváló immunerősítő. Alkalmas a szervezet ellenálló képességének fokozására, a légúti fertőzések, megfázás megelőzésére.

Tisztában van azzal, hogy vitamin- és ásványianyag-szükségletét mennyi minden befolyásolja? Hogy megtudja, pontosan mekkora napi mennyiségre van szüksége az egyes vitaminokból vagy ásványi anyagokból nézze meg kalkulátorunkat!

Fontos szempont lehet a választásnál az is, milyen korcsoport számára készült az étrend-kiegészítő. Az üzletek polcain a gyermek és felnőtt készítmények mellett az idősebbek igényeihez illeszkedő termékek is megtalálhatók, amelyek az adott korosztály vitamin- és ásványi anyag-szükségleteihez igazodnak. A férfiak és nők vitaminszükséglete eltérő, ezt felismerve számos terméket kínálnak mindkét nem képviselőinek.

Érdemes arról is tájékozódni, hogy az adott készítmény nyújtott hatású-e. A retard készítmények a modern technológia révén fokozatosan fejtik ki hatásukat. Így a nap folyamán egyenletes vitaminszintet biztosítanak a szervezet számára, jobban hasznosulnak, mint a hagyományos készítmények.

Vitaminválasztásnál az is fontos, milyen gyógyszereket szedünk

Vitamin választáskor ügyeljünk arra is, hogy a készítmény egyes összetevői és a rendszeresen szedett gyógyszereink között nem várt kölcsönhatás alakulhat ki. Például az egyes vitaminokban fellelhető ginzeng kivonat kiválóan növeli a szellemi, fizikai teljesítményt alkalmas a koncentráció növelésére, betegség utáni lábadozás, fáradtság, kimerültség esetén is ideális, ám véralvadásgátlókkal együtt alkalmazva csökkentheti a gyógyszer hatását.

Az echinacea is nagyszerű immunerősítő gyógynövény, de nem alkalmazható előrehaladott szisztémás megbetegedések - tuberkulózis, fehérvérűség, kötőszöveti betegségek, szklerózis multiplex, AIDS, HIV-fertőzés, valamintautoimmun betegségek- esetén. A vitaminok tabletta kapszula, pezsgőtabletta, csepp, rágótabletta vagy akár gumicukor formájában is elérhetők, mind gyermekek, mind pedig a felnőttek számára. Ám arra mindenképpen ügyeljünk, hogy megbízható minőségű, bevizsgált terméket válasszunk.