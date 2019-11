Milyen vitaminokat szedjünk?

Bármennyire is odafigyel valaki arra, hogy hogyan étkezik, az életmódunk miatt szükség lehet arra, hogy multivitamin-készítményt vagy egyéb étrend-kiegészítőt szedjünk. A stressz, az ülő életmód, az alkoholfogyasztás, a dohányzás vagy a gyógyszerszedés miatt ugyanis jó néhány tápanyagból nem mindig elegendő az a mennyiség, melyet beviszünk (például azért, mert többet használ fel ebből a szervezetünk). A vitaminok között választás azonban nem mindig könnyű.

TIPP Ma már vannak olyan termékek, amelyek magas magnéziumtartalmuknak köszönhetően hatékony megoldást kínálnak a magnéziumpótlásra. Akár egyetlen kapszula is száz százalékban fedezheti egy felnőtt ember átlagos napi szükségletét.

Figyeljünk természetesen az összetételre, és alaposan olvassuk el a terméktájékoztatót. Ezen nemcsak az szerepel, hogy milyen mikrotápanyagokat találhatunk az étrend-kiegészítőben, de az is, hogy ez milyen mennyiségben van benne.Lehetőleg olyan terméket keressünk, amely a vitaminok 100 százalékát tartalmazza. Azonban bizonyos vitaminokból a multivitaminokban nincs elegendő (ilyen például a D-vitamin), ezért érdemes ezeket külön kapszulában bevenni. Más esetekben például nagyobb mennyiségekre van szükségünk ahhoz, hogy bizonyos problémákat megelőzzünk.A legtöbben például kisebb-nagyobb mértékben magnéziumhiányban szenvedünk, az egészségünkhöz pedig minimum 300 mg-ra lenne szükség - ez a mennyiség szükséges ahhoz, hogy megelőzhessük az izomgörcsöket vagy csökkentsük a szív- és érrendszeri betegségek rizikóját.Érdemes megvizsgálni, hogy a multivitaminban van-e valamilyen "extra" tápanyag, például probiotikumok, lutein vagy ginzeng. Ezek akár speciális problémákra is választ jelenthetnek. Kaphatóak vitaminok külön nőknek és férfiaknak, az idősebb korosztálynak és várandós kismamáknak, ezeket a speciális igényeknek megfelelően állítják össze, így ajánlott ezek megvásárlását megfontolni.Ha már megtaláltuk a nekünk megfelelő készítményt, akkor a szedésével kapcsolatban is érdemes néhány szabályt betartani.és sok ember számára kellemesebb, ha este veszi be a tablettákat (időnként ugyanis a vitaminok hányingert, émelygést okozhatnak). Annak, aki nem tudja lenyelni a gyakran nagyobb méretű tablettákat, a vízben feloldható, por alakban kapható, vagy a folyékony állagú vitaminokat érdemes kipróbálni. A vitaminokat tartsuk jól szellőző, hűvös, nem párás helyen. Idővel a vitaminok elveszítik a bennük található hatóanyagok egy részét, így ne tartogassuk őket túl sokáig, szedjük be őket még a lejárati idő előtt.