Koronavírus: ez a vitamin adhatja vissza a szaglást

A koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes tünete a szaglászavar, korábbi felmérések szerint a COVID-19-ben szenvedő betegek több mint 70 százalékánál jelentkezik valamilyen mértékben ez a probléma. Egyes emberek szinte teljesen elveszítik a szaglásukat afertőzéshatására, míg mások nem létező "fantomszagokat" éreznek. Általában egy-két héten belül helyreáll a szaglás, vannak azonban olyanok is, akik hónapokig küzdenek ezekkel a furcsa tünetekkel. A University of East Anglia (UEA) kutatói egy A-vitaminos orrcseppel kísérleteznek, amely reményeik szerint segíthet helyreállítani a szaglást - adta hírül a BBC.

Különös szagokat éreznek a fertőzésből kigyógyult emberek

Az egyetem kutatói 12 hetes vizsgálatba kezdtek, hogy felmérjék az orrcsepp hatékonyságát. Abban bíznak, hogy a használata segíthet helyreállítani a betegség miatt megsérült szaglóidegek működését. A kísérletbe bevont emberek egy részét kezelték csak az A-vitamint tartalmazó készítménnyel, de minden résztvevőnek erős illatú dolgokat (például záptojást vagy rózsát) kellett szagolnia.

A kutatók remélik, hogy az orrcsepp enyhítheti a tüneteket. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A vizsgálatra jelentkezőket változatos mértékben érintették a szaglászavarok. A 29 éves Lina Alnadi például arról számolt be, hogy amióta átesett a COVID-19-en, undorral töltik el korábban teljesen hétköznapi illatok is. A csapvizet alig tudja meginni, mert úgy érzi, csatornaszaga van, a tojás sütése közben pedig égett gumiszagot érez. Mint mondta, a szaglásvesztés az étrendjét is megváltoztatta. Más embereknek pedig az olyan hétköznapi cselekvések okoztak komoly nehézséget, mint például a zuhanyzás vagy a fogmosás. Carl Philpott professzor, a kutatás vezetője szerint a tanulmányban arra keresik a választ, hogy az A-vitamin hatására növelhető-e a sérült szaglópályák aktivitása.

Az A-vitamin, vagy más néven retinol fontos szerepet játszik a látás egészségének megőrzésében, de jó hatással van a bőrre, a hajra és a fogakra is. Nagy arányban tartalmazza többek között az édesburgonya, a piros paprika, a sütőtök és a sárgarépa is.