K-vitamin: mikor fogyasszuk és mikor okozhat gondot?

A K-vitaminra a szervezetnek szüksége van a véralvadáshoz, ezáltal pedig a sebek minél előbbi gyógyulásához.

Ahogy azt korábban írtuk, a K-vitamin zsírban oldódó vitamin, gyakran használt másik neve a fillokinon, amely egyben előfordulására is utal (filum = levél). Két fő formátumát különböztetjük meg, a K1- és a K2-vitamint. A K1-vitamint a zöld növények, a K2-vitamint a baktériumok szintetizálják. Néhány mesterségesen előállított K-vitamin vízben is oldódik. Szintén van provitaminja is, amit menadionnak neveznek.

Miben található K-vitamin?

Kiegyensúlyozott táplálkozással valószínűleg megfelelő mennyiségű K-vitaminhoz jutunk. Az NHS szerint elsősorban

leveles zöldségekben (például brokkoliban és spenótban),

gyümölcsökben (áfonyában és fügében),

növényi olajokban,

gabonafélékben található meg,

illetve kisebb mennyiségben a tojásban, húsfélékben és tejtermékekben (sajt, joghurt, vaj) is.

Jelek, hogy kevés K-vitamin fogyasztunk

A Healthline szerint a K-vitamin-hiány fő tünete a túlzott vérzés, amely nemcsak vágásoknál vagy sérüléseknél, hanem egyéb területeken is megjelenhet:

könnyen alakulnak ki zúzódások,

apró vérrögök keletkeznek a körmök alatt,

vérzés a test belsejében lévő nyálkahártyákon,

fekete (majdnem kátrányszerű), némi vért tartalmazó széklet.

A brokkoli és a spenót gazdag K-vitaminban. Fotó: Getty Images

Bár a K-vitamin hiánya felnőtteknél nem gyakori, bizonyos embereknél fokozott a kockázat, ha:

kumarin típusú antikoagulánsokat (véralvadásgátlókat), például warfarint szednek, amely hígítja a vért,

antibiotikumkúrán esnek át,

olyan betegségben szenvednek, amely miatt a szervezetük nem szívja fel megfelelően a zsírokat (például cöliákia, cisztás fibrózis, vagy a bél egy részének eltávolítása miatt),

az étrendjük K-vitamin-hiányos.

A Cleveland Clinic azt írja, hogy amennyiben felmerül valakinél a K-vitamin-hiány gyanúja, azt vérvizsgálattal lehet kimutatni. Ha bebizonyosodik a gyanú, akkor az orvos utasításainak megfelelő mennyiségben szedjük. Arra is felhívták a figyelmet, hogy mivel gyorsan lebontja a szervezet, a többlet pedig vizelettel és széklettel távozik, ritkán fordulhat elő, hogy veszélyesen magas szintre emelkedik.

Viszont ahogy fent is írtuk, egyes gyógyszerekkel kölcsönhatásba léphet a K-vitamin: ilyenek a véralvadásgátlók, az antibiotikumok, az antiepileptikumok, a koleszterin- és a testsúlycsökkentő gyógyszerek. Ezekről mindenképpen tájékoztatni kell az orvosunkat, mielőtt elkezdnénk K-vitamint szedni.