Ételek, amik tele vannak C-vitaminnal

A téli és tavaszi időszakban különösen fontos, hogy megfelelő mennyiségű C-vitamint építsünk az étrendünkbe. Szerencsére jó néhány, mindenki számára elérhető olyan étel van, ami segíthet ebben. Talán nem mindenki tudja, de nem kell feltétlenül citrusféléket fogyasztani ahhoz, hogy eleget vigyünk be ebből a vízben oldódó, fontos vitaminból.

Az lenne a kérdésem, hogy kb. 4 éve szedek fogamzásgátlót, és minden vasárnap szokott megjönni, tehát most vasárnap is meg fog. Még szerdáig szedem a gyógyszert, viszont már tegnap és ma is volt barnás színű folyásféle, mintha megakarna jönni. Hasam nem fáj meg semmi, a gyógyszert is rendesen szedem, mindig egy időben, nem hagytam ki szemet, max. 1-t az elmúlt 3 hónapban, de akkor is 12 órán belül pótoltam, vagyis 1-2 órán belül. Nem szedtem antibiotikumot, csak C- és E-vitamint, de azt is napközben, hogy a gyógyszerrel ne együtt, mert azt este veszem be. Szóval nem nagyon tudom ezt mire vélni, lehet baj?

Tisztelt Asszonyom! A feleslegben szedett C-vitamin is gátolja a tabletták hatását, mert a CYP3A4 enzim felgyorsításával fokozza a nemi hormonok lebomlását. Amennyiben a C-vitamin elhagyása sem segítene, erősebb ösztrogénhatású tablett...